МВА обучението влияе както на кариерата, така и на личностното израстване

Румен Радушев e заместник-началник сектор "Банкиране на дребно" и член на Изпълнителния комитет в Пощенска банка. Притежава богат професионален опит, придобит през последните 20 години на различни позиции във водещи банки на българския пазар. Притежава магистърска степен (MBA) от Westminster Business School, Лондон и по "Финанси" от УНСС.- Като мениджър, отговарящ за развитието на продажбите на финансови продукти и услуги в австрийска банка в България, ежедневно се сблъсквах с различни мениджърски предизвикателства, за които в университета не бе ставало и дума. Работих интуитивно и се стремях сам да намеря подходяща литература или съветник, с цел да избера най-доброто решение. Въпроси, свързани с това как се изгражда успешна стратегия за развитие и позициониране на пазара, как се изгражда и мотивира устойчив екип от активни и целеустремени професионалисти, как се създават и развиват нови канали за продажби, как да си по-добър от конкуренцията и да печелиш клиенти в краткосрочен и дългосрочен план, колко важни са процесите и ефективността, как реално функционира една организация във всички аспекти, къде е мястото на иновативните решения и т. н., многократно са били във фокуса ми и съм търсил решения. Решението за допълнително инвестиране в развитието ми чрез MBA програма дойде веднага след годините на кризата (2011 год.), защото през този период ясно си дадох сметка, че колкото и да се подготвяш професионално, никога не си напълно готов за това, което може да последва.- Категорично считам, че в България има компании, които ценят високо МВА квалификацията. Всъщност, причината да се върна в България бе точно такава компания - Пощенска банка, чийто проактивен подход за привличане на таланти, адекватност и открито желание за прилагане на иновативни мениджърски подходи за решаване на новите предизвикателства, възникнали в една променена и доста динамична бизнес среда, ме мотивира да поема обратно към родината и да се върна, въпреки предложенията, които имах от компании в Лондон.- Направих значително проучване на възможностите. За мен най-важното беше да взема възможно най-много знания от програмата в кратък, фокусиран период, през който да се откъсна от натовареното си 10-12 часово работно време, като балансирам между цена и качество, тъй като финансирах сам това начинание и нямах право на грешка. Като финансист ясно си давах сметка, че освен всичко друго една MBA програма трябва да се разглежда и като инвестиция, съответно инвестираното трябва да се върне многократно за определен, обозрим период от време. Като банкер исках програмата да е на университет, намиращ се в някой от големите финансовите центрове на Европа, като също така търсих програми от университети с многогодишен MBA опит, максимален микс на различни култури и възможни гледни точки сред студентите и преподаватели със световен опит. Така се спрях на Westminster Business School, London, които са сред първите с MBA програма в Европа, предлагана от близо 40 години (първият Westminster MBA поток е завършил през далечната 1981 година).- Всичко беше много по-различно от познатото за мен, защото се случваше след над 15 години напрегнат професионален опит в банки и много години след завършването ми на университета в България. За първи път се сблъсквах с подобни нови методи на оценка и кандидатстване.- Финансирах обучението си сам, с мои лични спестявания, като избрах програма, която не е много скъпа, а същевременно получаваш максимума за парите, които влагаш. Категорично мога да заявя, че това беше най-добрата инвестиция, която съм правил досега! На потенциалните МВА кандидати бих препоръчал да се обърнат за финансиране към банките, които имат специализирани продукти за MBA обучения. Навремето, за съжаление, нямаше такива в България.- Програмата беше много иновативна като концепция и методи на MBA обучение. Не се състоеше просто от стандартните дисциплини като финанси, маркетинг, HR и др., а обхващаше цялостно така наречения "Value chain" със съответните взаимовръзки между отделните компоненти, съществени за една компания. Дисциплините бяха Creating Customer Value, Strategic Management, Identifying and Evaluating Value to the company, Innovation and entrepreneurship и т.н. Разбира се, всичко като маркетинг, HR, операции, финанси и т.н. беше обхванато, но като цяло, не на парче. Това ми помогна да добия по-добра представа за силите, които влияят върху организацията, и как да бъдеш адекватен в бизнес средата, в която се намираме.- Най-полезното бе сблъсъкът на култури и различни гледни точки, някои от които напълно непознати за мен до момента. В нашия поток имах колеги от почти всички континенти и основни религии и за първи път се сблъсквах реално с това многообразие, което също така формира и бизнес мисленето на индивиди и нации. Това беше много ценно преживяване и считам, че ме разви значително. Може би най-хубавото е, че освен нови личностни качества успях да изградя и много здрави приятелства. Групата ни беше от 19 човека и дори 7 години след завършването все още поддържаме силна връзка през социалните мрежи и се виждаме от време на време.- Човекът и съответно бизнесът могат да успеят само, ако разбират нещата отвъд очевидното и влагат допълнителни усилия, за да бъдат по-добри от останалите. Всъщност, това е много по-важно от всичко останало.- Може би именно културният сблъсък, който преживях в Лондон, и придобитите знания в MBA програмата като цяло отвориха очите ми към различното и иновативното като стратегия на успеха. Напълно погрешно е да правиш едно и също и да очакваш различен резултат. Светът се развива, иновативните подходи винаги носят повече добавена стойност и допълнителни възможности спрямо стандартните такива. Аз не съм преставал да провокирам себе си и постоянно да следя новостите, като се стремя да провокирам и колегите, с които работя.- Категорично препоръчвам програмата! Нека кандидатите обмислят добре стратегията си относно локацията, вида на програмата и периода, през който ще са ангажирани. Моята лична препоръка е внимателно да избират според нуждите си, като съпоставят цената и качеството, което ще получат.- Преди всичко бих се фокусирал върхувъпроси, като каква е системата на обучение и какво цели да изгради като умения и знания в обучаващите се, какви и с какъв опит са преподавателите, в кои други университети преподават, какви националности и с какъв опит са кандидатите за MBA на съответния университет. Автор:Илиана Бобова