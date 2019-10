В милиардната паяжина на Спайдърмен

Сагата Netflix



Sony не е единствената компания, която е имала проблеми с Disney заради героите на Marvel. През 2015 г. стрийминг компанията Netflix започна да продуцира комиксови сериали в споделената вселена – Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher и The Defenders. Четири години по-късно всеки от тях е прекратен, без да има официално обяснение каква е причината. Според Business Insider всичко се крие в силно намаления интерес на зрителите към героите и сериалите, който ги прави нерентабилни. Възможно е и друго обяснение – желанието на Disney да скъса връзката си с други те стрийминг услуги в годината, в която пуска своята собствена Disney+. Там компанията ще продължи да разширява комиксовата си вселена чрез сериали като WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier и други, които по данни на IGN ще имат бюджети, отговарящи на филм за големия екран – между 100 и 150 млн. долара за един сезон, или между 12 и 25 млн. долара за епизод.