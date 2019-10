The Future of Retail: "В днешната икономика марките продават смислено преживяване, целящо да установи ценни взаимоотношения"

Визитка



Андреа Пики е познат от работата си за глобални лидери, среди които Google, Apple, Samsung, eBay, Nokia, Sony и Ryanair. В момента заема позиция на ръководител на дизайна на преживяването на модния бранд River Island.



Той има над 20-годишен опит в областта на дизайна, а в последните 10 години ръководи екипи и допринася за създаването на продукти и услуги, използвани от милиони потребители по света. Фокус на неговата работа са взаимодействията между психологическите импулси и поведение при пазаруване и решаването на проблемите, които възникват в дигитална и физическа среда, за да бъдат удовлетворени тези нужди. Андреа Пики има образование в сферата на когнитивната психология и компютърните науки. Учил е Design Thinking & Innovation в MIT Sloan School of Management и Human Computer Interaction в Stanford University.



Той смята, че решаването на проблеми е дълбоко вкоренено в човешката природа и казва са себе си, че работата му е точно в това - да използва данните в един ориентиран към човека подход, който дава решения на смислени проблеми, кръстосвайки нуждите на хората и бизнеса и развитието на технологиите.



Пики пристига в България по покана на вестник "Капитал" и е лектор в програмата на конференцията The Future of Retail, който ще се проведе на 5. ноември в Sofia Event Center. Темата на неговата презентация е "Новата парадигма в ритейла: Как психологическата основа на потребителското поведение предефинира изискванията на бизнеса".