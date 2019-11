Динамична 2019 година за пазара на събития

[Shutterstock]

Владимир Стефанов, управляващ директор на All Channels Activation



Голяма част от клиентите все по-често искат събитията им да имат творческа концепция. Освен това едно важно корпоративно събитие може да се превърне в основа за цялостната годишна комуникация.

Ружа Загорска, изпълнителен директор на агенция Site Media Consultancy



Събитията са комуникационен инструмент, изискващ голям ресурс, и затова те вече се планират с много по-конкретни цели и измерими ефекти и резултати, като всеки контакт се проследява след самото събитие. Затова и изборът на формат е от изключително значение, за да могат да бъдат постигнати поставените цели.

Зорница Тодорова, мениджър за България на New Age Media



Вече се случват по-прецизно фокусирани събития, рядко някой прави нещо самоцелно. Подходът е по-креативен, а и самата аудитория оценява повече събития с добавена стойност – дали ще е емоция чрез гледане на филм, гостуваща звезда или презентиране на цифрите от годишния баланс в необичайна обстановка.

2019 г. отново беше интересна и изключително динамична година за пазара на събития в България. Секторът запазва нивата от 2018 г. и очаква отново да отчете ръст на инвестициите от 35-40% в края на тази година. За сравнение - през 2016 и 2017 г. той нарастваше с 10-15% на годишна база. Затова и равносметката с днешна дата носи оптимизъм на бизнеса, който полага все повече усилия да предлага качествена и впечатляваща като ефект услуга на високо европейско ниво.Според директорa стратегически комуникации в агенция APRA Porter Novelli Красимира Христоскова 2019 г. категорично е по-силна откъм събития от предходната. "Докато миналата година част от компаниите, с които работим, заложиха на по-силното дигитално представяне, тази година наблюдаваме завръщане към класическия формат – да се срещнат с хората "очи в очи", коментира тя. По думите и пазарът расте и постепенно се завръща към нивата от най-добрите си години. "От една страна расте търсенето на големи корпоративни събития с шестцифрени бюджети, за които са необходими огромни професионални екипи и месеци организация. 2019 г. е и годината, в която компаниите заложиха на серии от събития, насочени към по-малки и строго специфични аудитории", казва Красимира Христова.Основните компании на пазара, които се занимават с организирането на събития, отбелязват, че най-големи са инвестициите в имиджови събития. Следват ги проявите по повод старта на нови проекти или продукт. Голям инвеститор продължават да са IT компаниите, които активно организират конгреси, изложения и обучителни семинари. Сред тях има както български, така и международни, които са предпочели България заради нивото на услугата. Високи са бюджетите и при честването на значими годишнини. "И все пак като най-платежоспособни в конгресно-конферентната индустрия бихме определили медицинските и фармацевтичните компании. През изминалата година една голяма част от медицинския сектор, подкрепян и от Министерството на образованието, проведе при нас форуми на световни асоциации или регионални секции", казват от екипът на НДК, една от ключовите локации за провеждане на събития в София.От НДК отбелязват, че тенденциите от 2018 г. се запазват - организиране на много и иновативни събития. "Все по-отчетливо се забелязва силно профилираното предлагане на жанрово сегментирани продукти. Публиката е все по-информирана и все по-взискателна. Традиционните формати се запазват, но все по-силно се търсят нови проекти, кроскултурно и мултижанрово разнообразие", обясняват от НДК.Според ивент екипа на двореца на културата прави впечатление, че ако допреди няколко години разстоянието е било фактор, който ограничава зрителя, вече това не е така. "Добрият културен продукт, ако е позициониран и таргетиран правилно, привлича трайно своята публика, независимо от географските ограничения. Забелязва се трайно изместване на фокуса от събития с цел "информиране" към събития, чиято цел е "преживяване", обясняват от НДК. Основните "играчи" на пазара се запазват, без съществени флуктуации в обемите. Различното през 2019 г. според екипа на НДК се забеляза в т.нар. мъртви месеци през летния сезон, когато обичайно потребителите на артистично съдържание са на почивка и търсенето е силно ограничено. "Противно на очакванията, събитията, които се случиха в сърцето на летния сезон, се радваха на огромен зрителски интерес – в това число събития със свободен достъп и такива, които изискваха платен вход", казват от НДК.За поредна година все повече се увеличава делът на малките, независими събития, профилирани по професии или интереси, създаващи и обединяващи общностите, споделя наблюденията си изпълнителният директор на агенция Site Media Consultancy Ружа Загорска. По думите й се забелязва и повишаване на броя на регулярни серийни събития за определени общности, които на седмична, месечна или тримесечна база организират различни формати, на различни теми, насочени към дадена професионална или демографска група. Запазва се, макар и леко да намалява, делът на "платените събития" – обучения, семинари, работилници и т.н."Не трябва да се забравя и че 2019 г. е изборна година. Европейските и местните избори предполагат организирането на множество събития - централни или регионални, но в същото време ограничават корпоративните събития, където определено при планирането им се избягват активните изборни сезони", коментира Загорска.Заместник генерален директор, Директор Събития и MICE (MICE Мeetings, Incentives, Conferences and Events) на "Интер експо център" Йоан Младенов е категоричен, че през 2019 г. забелязва трансформации в търсенето на различни преживявания за участниците в организираните събития, което води до развитието на бранша и предлагането на много нови и интерактивни услуги. Това от своя страна налага висока конкурентна среда и стимулира компаниите от сектора да развиват палитрата от услуги, които предлагат.Програмният и ивент координатор на веригата кина "Синема сити" Иванка Георгиева също споделя, че през 2019 г. от екипа им са свидетели на повишен интерес към провеждане на събития в кинокомплексите им. "До голяма степен това е резултат от желанието на компаниите да разчупят модела, да изпъкнат и да предоставят едно нестандартно изживяване на своите гости, което остава трайно и позитивно впечатление", коментира тя.В киносалоните се случват различен тип събития – от галапремиери на филми, презентации с коктейли, прожекции за служители или партньори на компаниите, детски рождени дни, специални събития, организирани от "Синема сити" и партньори с таргет посетителите в кината. Например повечето корпоративни събития, организирани в киното, не предполагат мащабност като брой на посетителите – обикновено са между 100 и 400 човека, т.е. в една кинозала, дава пример Георгиева. Тя споделя, че има и компании, които правят поредица от събития в отделните локации и тогава мащабът е значително по-голям. "Синема сити" разполага със 77 зали с различен капацитет в 7 различни локации в страната. Най-предпочитани са събитията за представяне на нов продукт или услуга, съчетани с коктейл преди презентацията и филм за финал. На второ място, най-търсени са прожекциите за служители и партньори на компанията, при които водещ е изборът на филм, а не запознаване с нов продукт или марка.По наблюденията на управляващия директор на All Channels Activation Владимир Стефанов мащабите и съответно бюджетите на събитията се запазват и растат с плавни темпове през годините. "Нашата основна задача е да търсим и намираме баланс между бюджетните рамки и възможният максимум в резултатите", коментира той.По думите на Стефанов най-активни все още са компаниите, имащи много на брой крайни клиенти. "Тяхната цел е да достигнат до тях по най-правилния начин. Телекомуникационните компании, тези от банковия и финансов сектор, бързооборотните стоки и алкохолните напитки са основен двигател на пазара на събития", казва Стефанов.Директор Събития и MICE в "Интер експо център" Йоан Младенов смята, че мащабите зависят от целите на организираното събитие и промяна в това статукво няма.Според играчите на пазара най-обикновеното събитие може да струва 1000 - 2000 или 5000 лв. Хубавите, впечатляващи събития могат да струват и милиони. "Средно хубаво събитие на българския пазар в момента, като в това се включат наемът на залата, кетърингът, техническото обезпечаване, дизайнът на сцената и декорацията - струва от порядъка на 60-70 хил. лв.", дава пример изпълнителния директор на SEG Невена Тодорова и уточнява, че при събитията с много технологични решения и стремежа да се постигне wow ефект с уникален дизайн вече бюджетите нарастват.Според изпълнителния директор на агенция Site Media Ружа Загорска често се организират големи и мащабни събития с бюджети от над 100 000 лв. - за старт на нов бранд, бизнес, производствен център и други значими за бизнеса поводи. "Но големият процент от събитията през годината са с бюджет между 2000 и 10 000 лв., насочени към изграждане на близки контакти с определени общности, бизнес партньори, директни клиенти, медии и други", коментира Загорска. По нейни наблюдения все по-голяма част от бюджетите за събития се реализират от HR отделите, общо под идеята за развитието на "Работодателските марки". Те организират все повече големи инициативи, насочени както към настоящи служители и техните семейства, така и към потенциални такива.Все повече и по-големи стават събитията за развитие на общностите. Community Branding се използва все повече не само от странични теми като гейминг (Comic Con), напитки (уиски фест, вино фест, бирфест) или кулинарни фестивали, но и от много компании, които искат да са начело на новата вълна в комуникацията и да изграждат своя общност от последователи.Териториалният превес на големите градове започва леко да отслабва. "Все повече компании започват да се ориентират и към целеви аудитории извън столицата. Пловдив, Варна и Бургас вече се наложиха като дестинации с активен събитиен календар, а през последната година все повече градове на територията на страната са домакини на различни корпоративни събития", обяснява Ружа Загорска.Според експертите на пазара, от една страна, причина за това е предизвикателният пазар на труда и потенциалните кадри, които компаниите се опитват да привлекат от други градове, развивайки там своята работодателска марка. Но от друга, все повече активни общности възникват и в по-малките градове и компаниите ги припознават като аудитории за развитие на комюнити брандинг.Маркетинг мениджърът в Regnum Bansko Apart Hotel & SPA Светлин Якимов обяснява, че през 2019 г. се отчита ръст на търсенето към локацията Банско. "Влияние оказва подобрената инфраструктура и завършването на автомагистрала "Струма". Очакваме ситуацията да се подобри още и след пускането на отсечката Благоевград – Симитли", казва Светлин Якимов. От гледна точка на неговия опит има увеличаване на събитията, насочени в почти всяка сфера, в това число от малки обучения до тиймбилдинги. "Много разпространени в последно време са мероприятията, свързани с обучението на мениджърските екипи, основно при IT компаниите", коментира Якимов. По думите му основният обем събития се реализира от средни – 50-200 служители, и големи – над 200 служители, компанииМениджърът допълва, че се наблюдава ръст и при събитията с насоченост към клиенти на компанията, а не само към служителите. "Бюджетите се разпределят към хотели с минимум 4 звезди и все повече се налагат при хотели с 5 звезди, защото предлагат нужния комфорт и покриват всички изисквания", казва Якимов.В съвременното ни динамично ежедневие времето е най-ценният ресурс и затова участниците в дадено събитие искат да са сигурни, че ще получат максимално за отделеното време, категорична е Ружа Загорска от The Site Media. Участниците стават все по-взискателни при избора кое събитие от наситения календар да посетят и все по-критични към удовлетворението, с което си тръгват от него. "Затова и събитията с кауза все по-често привличат по-широка публика. От една страна, младото поколение е доста отдадено на различни каузи, а от друга, в развитието на различни социално ангажирани общности все повече надделява удовлетворението, че си дал, отколкото, че си получил", дава пример Загорска.Личното познаване на клиентите и аудиториите, изучаването на техните навици и потребности, разгадаването на техните очаквания вече е изключително предизвикателство за маркетинговите екипи, коментират от екипа на НДК. В съвременния дигитален и креативен свят всички конвенционални рекламни и промоционални форми не работят. Аудиторията очаква да бъде ухажвана, спечелвана отново и отново и постоянно обгрижвана. "Затова на всички ни се налага да се развиваме заедно със своите клиенти и публики, което изисква да ги срещаме често и да поддържаме личен контакт с тях. Правенето на събития е все още най-добрият начин за това. Неслучайно и дигиталните форми на събития като видеоконференции, онлайн чатове и т.н. не завземат онзи дял от събитийния поток, който се очакваше", дават пример от НДК.От културния дворец дават пример с разработена от тях ВИП услуга, която предлага на притежателите на ВИП билети за различни събития в зала 1 на НДК не само най-добрите места в залата, но и добавена стойност под формата на отделен вход, тематична вечер в "Клуб 1" и възможност за среща с определения артист."Това, което ние предлагаме на нашите клиенти, винаги е елемент, който е ясно запомнящ се и е тясно свързан с цялостната стратегия на комуникация. Но това в никакъв случай не е самоцелно, а свързано с идеята и концепция на събитието", коментираPR директорът на агенция V+O Communication Яворка Петрова.Организаторите на събития са категорични, че е много важно да фокусират усилията си в създаването на иновативни концепции и активности. Да избягват добре познатите модели и да започнат да поставят емоцията и изживяването на аудиторията на първо място. Днес фокусът на компаниите от бранша е върху неконвенционалните преживявания и емоционалните връзки с потребителите. Основна причина за тази трансформация е все по-прецизното сегментиране на публиките.