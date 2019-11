RWE иска да се изчисти

Хамбахер

От 120 години RWE е един от най-големите източници на въглероден диоксид в Европа. Германската комунална компания изсече почти цялата гора, която някога заемаше голяма площ в Западна Германия, за да добива лигнитни въглища – мръсното изкопаемо гориво, от което се произвежда електричество. Останалата малка част от гората се превърна в символ на движението срещу въглищата и е окупирано от активисти, живеещи в осемдесетина къщички, разположени по дърветата. Известната тийнейджърка и критичка на въглеродните емисии Грета Тунберг ги посети през август. RWE е атакувана дори там, където не извършва дейност. Перуански фермер я съди в германски съд за приноса й към климатичните промени, довели до топенето на глетчер в Андите, което заплашва да наводни неговия дом. Той загуби, но опитът му беше трогателен.Продължаваща битка на RWE с природозащитниците, които замерват служителите на компанията с камъни и екскременти, може скоро да приключи. Или поне така се надява нейният изпълнителен директор Ролф Мартин Шмиц. През септември ЕС одобри сделката и се съгласи на размяна на активи за 43 млрд. евро между RWE и конкурента й E.ON. Това превърна E.ON в най-големия оператор на енергийна мрежа в Европа по активи, а RWE – във втория най-голям производител на офшорна вятърна енергия в света и в третия най-голям производител на възнобновяема енергия в Европа. Оттогава Шмиц обяви "новата RWE", като луксозна брошура съобщава за целта на компанията да стане въглеродно неутрална до 2040 г.Сам Ари от швейцарската банкаUBS смята за обещаваща компанията RWE Renewables, която натрупа брутна оперативна печалба около 1.5 млрд. евро. От 28-те членки на ЕС 18 са обещали да са въглеродно неутрални до 2050 г. Германия обяви, че ще спре да използва въглища до 2038 г., и задели 40 млрд. евро, за да улесни прехода. Това трябва да увеличи търсенето на възобновяеми източници. Но същите тези мерки, както и германската политика създават несигурност за RWE, посочва Ари.Компанията иска част от сумата за енергийния преход. Тя все още управлява три лигнитни мини, които директно наемат 9900 души, а индиректно подкрепят още 20 хил. работни места в района на Рейн. Шмиц смята, че по-голямата част от трите гигавата енергийни мощности, които правителството планира да извади от употреба до 2023 г., ще идват именно от тези мини. Това може да струва 1.2 – 1.5 млрд. евро на гигават, което по думите му е доста по-малко от 28-те млрд. евро, харчени от Германия всяка година за субсидии за възобновяема енергия. За да представи гледната си точка, той пътува по няколко пъти в седмицата от централата на RWE в Есен до Берлин за разговори с министри.Разрешаването на проблема сможе да бъде особено скъпо. Миналия октомври съд нареди спиране на изсичането на оставащите 200 хектара, което е една тридесета от първоначалната площ. Шмиц казва, че гората може да бъде запазена, но на определена цена. На компанията може да струва 1.5 млрд. евро да се намери алтернатива на планираното разширяване на мината в Хамбах.Инвеститорите остават оптимистично настроени спрямоRWE, чиито акции поскъпнаха с една трета тази година. Но Шмиц не е съвсем извън опасност. Този месец прогнозната печалба на компанията от възобновяемия бизнес не достигна очакванията на анализаторите. Много ще зависи какви ще са резултатите от честите пътувания до Берлин. Източници на The Economist описват тона на дискусиите като "понякога рязък". От RWE казват, че споразумението "все още не е предстоящо" и се надяват на такова до края на годината. С идването на зимата активистите отимат същите надежди.2019, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved