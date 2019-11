Шест финансови директора бяха отличени на CFO of the Year

Сред наградените доминираха представителите на софтуерния бранш

© Цветелина Белутова

Категория: Стратегически партньор за развитие на бизнеса

Иван Манолов, главен финансов директор на "Булсатком"

От 2012 г., когато поема поста, той е участвал в много динамични моменти за най-големия кабелен оператор в България. "Булсатком" се трансформира от семейните си корени в корпоративна структура. Амбициите на компанията я извеждат до покупка на лиценз за мобилен оператор и изстрелване на собствен сателит. Сред заслугите му е успешното привличане на международни инвестиции за финансирането на тези проекти. Възходът не е безметежен и следват и финансови сътресения за компанията, която през 2019 г. беше в процес на сложно дългово преструктуриране, което доведе и до ефективна смяна на контрола. На този етап Манолов също изиграва ключова роля при изграждането на новата капиталова структура на "Булсатком"

Категория: Трансформация на финансовата функция

Кристоф де Мил, изпълнителен директор "Финанси" на ОББ

В Обединена българска банка това е човекът, който прокарва всички иновации. А в сектор където технологичните компании предлагат постоянно нови решения и клиентите все повече искат да банкират през всички канали и по всяко време, трансформациите са ежедневие. И това е фокус на де Мил още от пристигането му в България през 2011 г., когато белгийската KBC, в която е от 1995 г., притежава в България само малката СИБанк.

Той обаче далеч не прекарва банката само през тази промяна. Кaто CFO през него минава и сливането на СИБанк с ОББ, след като последната беше придобита от белгийската KBC Group през 2018 г. Този процес изискващ ефикасно управление на хора, процеси и финанси приключва успешно и извежда банката до топ 3 в страната. Атестат за качествено управление на финансите на ОББ е и успешното преминаване на проверката от ЕЦБ през 2019 г.

Категория: Лидерство и развитие на екипа

Нина Зафирова, финансов мениджър "ВиЕмУеър България"

От присъдиняването й към екипа на "ВиЕмУеър България" компанията неизменно е в топ 3 в софтуерния бизнес в България по оборот, но и като приходи и като служители тя расте в пъти. А лично нейният екип се е увеличил от 20 на 120 души заедно със засилващата се роля на българското звено в глобалната софтуерна компания. Компанията често е сочена като предпочитан работодател и макар името и да се свързва основно с програмисти, в нея има поле за добро развитие и на финансови специалисти.

Категория: Планиране и бюджетиране

Елиана Богданова, финансов мениджър на "Аксидиа"

Елиана Богданова е финансов мениджър в "Аксидиа" от малко повече от две години, което на фона на едва седемгодишната история на българската софтуерна компания. За този период тя се развива динамично и прекрачва границата от 10 млн. лв. оборот и 100 души персонал. Както и много други граници - "Аксидиа" работи с клиенти в повече от 19 държави на 5 континента. Този бърз растеж е предизвикателство не само за основния продукт и обезпечаването с добри програмисти, а и за финансовото планиране и бюджетиране. Съдейки по данните от отчетите явно Богданова е успяла да се справи с това добре.

Категория: Контрол и отчетност

Анелия Илиева, финансов директор на "Софийска вода"

Като естествен монопол в силно регулиран сектор, компанията постоянно е обект на внимание от потребителите, а често и от политиците. Затова при нея всяка слабост или грешка при отчетността или планирането бързо ескалира в критики и недоволство. Анелия Илиева отговаря за финансите на годината от 2013 г. и през това време слабости в това направление на компанията не са констатирани. Водоснабдяването на столицата както и повечето подобни комунални доставчици е установена компания с предвидими парични потоци, но и с голяма доза неизвестност, която произлиза от остарялата инфраструктура. И тук ролята на доброто бюджетиране и контрол не е за пренебрегване.

Категория: Малки и средни предприятия

Георги Янчев, главен финансов директор на "Софтуер груп"

Георги Янчев се присъединява към екипа на "Софтуер груп" през март 2015 г. Това е периодът в който компанията бурно се трансформира - от еднолична фирма на основателя тя стъпва на финансиране от дялов капитал от няколко фонда. Това естествено покачва и изискванията към отчетността като Янчев трябва да я реформира из основи и да изгради екип. Той участва активно и в процедурите по набиране на капитал, което в основата на превръщането й в един от големите играчи на софтуерния пазар в България.

В шестото поредно издание на CFO of the Year, организиран от EY в партньорство с "Капитал", бяха отличени шест финансови директора на водещи български компании.Конкурсът тази година няма изрично посочена голяма награда, като журито присъжда призовете сред номинираните за заслугите им в професията и в развитието на компаниите и екипите им по отношение на различни аспекти на работата на финансовия директор.Така изборът на финансовите лидери за 2019 г. пада на Иван Манолов от "Булсатком", Кристоф де Мил от ОББ, Нина Зафирова от VMWare, Елиана Богданова от Accedia, Анелия Илиева от "Софийска вода" и Георги Янчев от "Софтуеър груп".Освен като оценка на личните качества и усилия, селекцията на журито може да се разгледа и като огледало на динамиката в бизнес средата в България. Всички изброени фирми са от сектора на услугите - половината от победителите са IT компании, а останалите са представители на финансите, комуникациите и комуналните услуги. Сред отличените доминират компаниите част от международна група, но има и такива изградени от местни предприемачи. По-рано през деня се проведе и CFO Forum 2019, където финансовите лидери обсъдиха и предизвикателствата пред професията и ролята й в дигитално трансформиращите се компании.Ето и победителите: