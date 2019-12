Защо все повече компании инвестират в събития

[Shutterstock]

Гергана Николова, директор събития в "Икономедиа".

Управителят на "Мит Прес", издател на списание "Мениджър",

Конференциите са много директен начин да стигнеш до аудиторията



Гергана Николова, директор събития в "Икономедиа":



Каква е ролята на събитията в стратегията на "Икономедиа" като издателска група?



- Събитията, които "Икономедиа" организира вече 14 години, са логично продължение на мисията на медиите ни да информират хората, които взимат решения за бизнеса. За това време успяхме да развием силни платформи в ключовите сектори на икономиката - банков, индустриален, ритейл. В последните години обаче не спираме да се развиваме заедно с бизнеса и създаваме качествено съдържание спрямо иновациите, които променят света ни. Такъв пример са успешните ни събития за FinTech и Smart Cities, които вече имат по две издания, а от следващата година ще развием и темата за Cyber Security.



Защо според вас все повече компании инвестират в правенето на събития?



- Конференциите са много директен начин да стигнеш до аудиторията, а ако са организирани по правилния начин - да стигнеш до много прецизно таргетирана аудитория, която в този момент е вдъхновена и настроена за правене на бизнес.



Кои са основните тенденции, открояващи се на пазара с организиране на събития през изминалата година, и как "Икономедиа" ги използва в стратегията си за събитията?



- "Дигитална трансформация" е термин, който звучи много абстрактно, но съвсем реално се отразява на всички индустрии, които ние отразяваме. Това е все по-ключова тема в съдържанието ни и основно нещо, за което говорят участниците по време на нетуъркинг сесиите. Дигиталната трансформация, разбира се, се отразява и на начина, по който "Икономедиа" прави бизнес, по който стига до читателите и до аудиторията на своите събития. Събитията не се различават по нищо и от тенденциите във всички бизнеси, които работят с клиенти - техните изисквания за технологията и организацията зад едно събитие постоянно се покачват. Все по-често и в България се говори за устойчивостта на събитията, темата за нулеви отпадъци и политиките за многообразие на аудиторията.

2019 отново беше силна за пазара на събития. "Остава възходяща тенденцията големите рекламодатели, както и компании, които не участват традиционно на конвенционалния пазар на реклама, да търсят конференциите като успешна платформа да разпространят своите ключови послания и да стигнат до нови партньори в бизнеса си", коментираСпециалните събития вече са се превърнали в задължителна активност в портфолиото на всяка компания, която цели да се развива, било то промотирайки нови продукти на клиенти или инвестирайки в подобряване квалификацията на работещите.Специалните събития продължават да бъдат един от най-добрите инструменти в ръцете на компаниите, позволяващи им среща лице в лице с тяхната публика. "Основна цел на всяко мероприятие е да трансферира по възможно най-точния и еднозначен начин посланията на бранда до аудиторията му. В информационния поток, в който сме принудени да живеем, ни е все по-трудно да отсеем това, което истински ни вълнува. Събитията са един доста приятен начин да го направим, което е и основната причина за компаниите да продължават да инвестират в тях", споделя наблюденията си управляващият директор на All Channels Мария Николова.Несъмнено събитията са инструмент, чрез който можеш да общуваш с твоята аудитория директно, лице в лице. "Те елиминират "шума" по веригата, който би се създал при използване на недиректна комуникация под всичките й възможни форми. Събитието дава възможност посланията да бъдат пресъздадени по най-точния начин, включително и визуално, с подбора на място, декорация, въобще цялостен стайлинг", коментира PR директорът във V+O Communication Яворка Петрова.Според изпълнителния директор на Site Media Ружа Загорска специалните събития и конференции могат да изпълняват няколко функции – да запознават аудиторията с необходимата информация, да показват нагледно постижения и инвестиции, да дадат възможност за директен контакт с целевата публика. В същото време развитието на дигиталните комуникации дава възможности за лесно привличане на вниманието на целевите аудитории. Но само "срещите" в дигиталната среда не са достатъчни за изграждането на стабилна общност, затова и компаниите все по-често дават възможност на своите потребители и партньори и за офлайн срещи.В тази посока е и коментарът на маркетинг мениджъра на Regnum Bansko Apart Hotel & SPA Светлин Якимов, който споделя, че клиентите на техния хотел обикновено след събитието казват, че служителите на компаниите им са по-мотивирани, по-креативни и изграждат един по-добър екип. "Фирмените събития при големите компании се оформят като средство, което обединява всички служители на едно място, особено при такива, опериращи на национално ниво. Една част от тези хора тепърва се опознават по-добре на едно такова мероприятие, участват в обучения, семинари, подготвят бъдещи проекти заедно в една приятна и спокойна атмосфера", казва Светлин Якимов.Вече преди повече от десетилетие на ивент пазара стъпиха и медийните компании. Организирането на конференции и специални прояви се превърна за тях в нов инструмент за привличане на рекламодатели. Специализирана бизнес медия като "Капитал" първа навлезе в този сегмент и зад идеята да се създават качествени бизнес събития стоят издания със сериозни бизнес анализи, които целят да са полезни и да дават важна информация на хората, които вземат решения (виж интервюто). По този път вече тръгнаха списание "Мениджър", Investor Media Group и редица други медийни групи.Деница Димитрова коментира, че събитията са неразделна част от дейността на компанията, защото дават личен контакт с аудиторията, което е безценно. "Ще развиваме още повече тази част от портфолиото си. Това е един от елементите на пълния кръг от информационни услуги, които една съвременна медия трябва да е готова да предостави", казва Димитрова.Специалните събития са и място, на което се срещат и общуват хората от бизнеса и медиите, както и хора от креативната индустрия. "Ролята на събитията в обмяната на идеи и в презентирането на възможностите на издателската група по най-печелившия начин е много важна", казва издателят и главен редактор на Forbes в България Йордан Матеев.Организирането на специални прояви не е запазена марка само на бизнес медиите. В тази пазарна ниша са стъпили и модните и лайфстайл медиите. Събитията са важна част и от портфолиото на "Атика Ева медия груп", с някои наложили се през годините формати като "Жена на годината" например, което се провежда вече 14 поредни години. "Заедно с доказани формати като "Жена на годината" налагаме и събития, които са в тон с дигиталната трансформация на компанията, и това са поредиците "Говори с ЕVA" на списание EVA, където срещаме експерти по конкретна тема с подбрана аудитория, и Bring The Bloggers на GRAZIA и MissBloom - формат, който събира на едно място актуални блогъри, влогъри и инфлуенсъри и техните най-големи почитатели", разказва редакционният директор на "Атика Ева медия груп" Поля Александрова. По думите й събитията са основен инструмент в стратегията на издателската група да предлага качествено съдържание на различни платформи.