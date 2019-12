Тенденциите на пазара на събития

Невена Тодорова, изпълнителен директор на Special Events Group



Както и предишните години се търсят запомнящи се събития, такива, които носят усещания не само по време на самото събитие, но и от които си тръгваш зареден с емоции и съответната атмосфера и послания, които организаторът иска да предаде на своите потребители, респективно гости.



Все повече се търсят събития, в които посетителите са реални участници в самия ивент, а не само слушатели.



Освен че е много модерно напоследък специалните събития да са instagramable - тоест да създават усещания и моменти, които да могат да бъдат запечатани и показани в инстаграм профилите на потребителите, то има и друга тенденция, в която участниците реално интерактват с различни кътове, технологии, декори и т.н.



Атрактивните събития не разчитат на скучни водещи, дълги презентации и досадни програми. Търси се вниманието на аудиторията и то може да бъде спечелено само с изключителна концентрация на технологии, интерактив, дигитален видеоконтент и истински декори, всичките преливащи в един шоуспектакъл.



Йоан Младенов, заместник генерален директор, директор събития и MICE



Оптимизиране на бюджетите и търсене на нови възможности за привличане на аудитория, възможности за интеракция с посетителите, дигитализация и технически възможности. Пазарът тепърва ще се трансформира с навлизането на нови големи играчи в лицето на 3-те 5-звездни хотела, които ще бъдат пуснати в експлоатация съвсем скоро.



Светлин Якимов, маркетинг мениджър в Regnum Bansko Apart Hotel & SPA



О бръща се повече внимание по отношение на задържането на служители в компаниите. Те все повече осъзнават факта, че при загуба на хора на ключови позиции и неадекватно обучение се търпят значителни загуби. Това кара управлението и структурите в компаниите на най-високо ниво да инвестират средства основно през отдел "Човешки ресурси" или мениджъри на отдели, които правят организация на събития по-често вътрешно в самата компания, но и регулярно през годината на по-далечни локации, където хората се разтоварват психически и раждат повече идеи.



Красимира Христоскова, директор стратегически комуникации в APRA Porter Novelli



- Завръщането на големите корпоративни събития;

- Разпределението на бюджетите в по-малки и концептуални събития;

- Все повече събития за служители като част от стратегии за задържане на хората в компанията и привличане на нови;

- Все повече участници в събития като доброволци;

- Наблюдава се бум на събития за активен начин на живот и отговорно отношение към околната среда, сходни като формат с една от най-големите кампании в страната като "Живей активно!".



Ружа Загорска, изпълнителен директор на агенция Site Media Consultancy



Успешните събития вече се стремят да предлагат добавена стойност за посетителите. Впечатляващо забавление, избрани напитки и кулинарни изкушения вече не са достатъчни. Гостите трябва да получат нови знания, мотивация, да чуят споделена успешна история или да изградят нови бизнес партньорства. Брандовете все по-често обединяват усилия, за да си поделят разходите при достигането на определени целеви аудитории и да им предложат добавена стойност.



Значително се увеличава и броят на образователните събития, организирани от компании с цел да обучат кадри, които биха могли да се присъединят като служители на компанията или просто да образоват потребителите, за да могат по-пълноценно да използват продуктите на компанията. Професионални академии, креативни работилници и тематични класове са само част от форматите, които все по-често срещаме в публичните календари със събития.



През последната година се наблюдава и силно развитие на CSR събитията и доброволчеството.



Мария Николова, управляващ директор на All Channels



Интересът се насочва към създаването на по-малки и интимни преживявания за аудиторията. Наблюдаваме пренасочване на маркетинговите похвати в посока, която поставя гостите в центъра на преживяването, а не брандовете. Фокус ни е интеракцията с потребителите и тяхната ангажираност чрез имплементирането на криейтив технологии, иновативно съдържание и мултижанрови преживявания. Plastic free събитията като тема набират скорост и стават все по-голям тренд. През изминалата година организирахме съвместно с "Бегач" и National Geographik първия plastic-free маратон. Друг интересен тренд са събитията, свързани с така наречения wellness & healthy living. Само в София тази година бяхме свидетели на десетки такива мероприятия. Събитията, свързани с градската street, food & art култура, също набират голяма скорост. Събитията, свързани с храна и занаятчийство, тази година са хит. Направихме много такива за наши клиенти, но най-голямото от тях - Mood for Food фест, част от "Пловдив - Европейска столица на културата 2019", реализирахме като собствен продукт за втора поредна година.



Иванка Георгиева, програмен и ивент координатор на "Синема сити"



Все по-често компаниите предпочитат да оставят планирането на събитие на външна агенция, специализирана в това. Също позитивна тенденция е, че компаниите все повече обръщат внимание и на човешките ресурси и държат да съберат екипа си поне веднъж годишно, без значение дали става въпрос за 50 или 350 души персонал, и в забавна обстановка да обобщят постигнатите резултати и да гледат хубав филм заедно. Клиентите търсят все по-нетрадиционни места за провеждане на събитията си (кино, фабрика, coworking space), така че да изпъкнат сред останалите събития с иновативност.