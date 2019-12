Чуждите инвестиции в българския IT сектор са скочили с 300% за три години

"София тех парк" беше създаден с идеята да привлича и чужди инвеститори в българския IT сектор

Чуждите инвестиции в българската технологична индустрия са нараснали с 300% между 2015 и 2018 г., а капиталовите разходи от тях са скочили шест пъти през периода, показват данните на fDi Markets. Аналитичната платформа на Financial Times следи за проекти на зелено в цял свят, водещи до създаване на нови офиси и работни места. Само за 2018 г. IT секторът тук е приел 16 нови инвестиции на обща стойност 240 млн. долара, като тази тенденция се запазва и през тази година, обяви Financial Times в свой анализ.Според данните на fDi Markets най-активни са били IT компании от САЩ, Швейцария и Франция, които отговарят за половината от инвестираните 240 млн. долара през миналата година. През 2019 г. седем са проектите на зелено на обща стойност 93.5 млн. долара, като основната част идва от американски компании. Около половината от инвестициите през последните две години са чрез разширяване на действащи вече центрове, се казва в анализа.В статията си бизнес изданието напомня, че групата майка на FT също е допринесла за растежа на българската IT индустрия, с отварянето на свой R&D център тук през април тази година с над 110 служители. Сред другите инвеститори са Световната банка, Facebook чрез сътрудничество с TELUS International, и софтуерната компания Acronis. Според анализаторската компания IDC приходите в технологичния и комуникационния сектор достигат 3.2 млрд. долара през 2018 г., растеж от 45% спрямо предишната година. Вестникът цитира и данните на американското търговско министерство, според които около 70% от работещите тук фирми работят за износ.Сред предимствата на сектора тук е плоският данък от 10%, конкурентните цени на трудовия пазар, една от най-бързите интернет връзки в ЕС, коментира FT. България също така има втория най-голям дял в ЕС на работещите в индустрията жени - 45% през 2018 г. Близостта с Румъния и Сърбия също е плюс, тъй като трите държави създават нещо като регионална Силициева долина.Въпреки оптимизма, България има още много работа, казва пред FT Яков Милатович, главен икономист в Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). "През последните пет години страната е паднала с 25 места в класацията на Световната банка за правене на бизнес, докато в същото време други държави напредват", уточнява той. Според него е нужна още работа в борбата с корупцията и подобряването на социалната политика, особено в семейните грижи - например повече детски градини.Данните на fDi Markets се потвърждават и от публикувания доклад на Българската асоциация на софтуерните компании (БАССКОМ), според който приходите от софтуерната индустрия в България отговарят за 2.9% от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната през 2018 г. Той е направен сред над 4000 компании в индустрията с общи приходи от 3.1 млрд. лв. - 23% ръст спрямо 2017 г. Към края на 2019 г. в софтуерния сектор трябва да работят 34 хил. души.