Трудни времена за германската автомобилна индустрия

Германската автомобилна индустрия е изправена пред сериозни предизвикателства от глобален мащаб. Първите негативни ефекти от солидните инвестиции в електрически автомобили започват да се проявяват, докато световното икономическо забавяне и строгите европейски стандарти за въглеродни емисии допълнително усложняват положението на производителите в сектора, пише Financial Times.Автомобилният сектор е изправен пред нуждата от иновации в традиционните превозни средства, за да се приспособи към новите изисквания на променящата се глобална икономика. Големи германски производители вече са започнали да влагат средства в електрически автомобили и споделят планове за бъдещи увеличения в инвестициите. Volkswagen, най-големият автомобилен производител в света, обяви програма за инвестиции от 33 млрд. евро в електрически автомобили.Планираният преход към иновативните превозни средства предвещава сериозни последици за пазра на труда в Германия. Електрическите автомобили ще се състоят от много по-малко на брой части в сравнение с добре познатите ни превозни средства. Докато традиционните имат около 2000 отделни елемента, електрическите коли ще имат по-малко от 20, съобщава The Detroit News. Основно ще бъдат съставени от масивна батерия и електрически мотор, които могат да бъдат внесени вместо да се произведат от американска компания. Това подсказва, че за производството на електрическите автомобили ще са необходими значително по-малко работници.Преходът към електрически превозни средства би променил изцяло досега познатия световен пазар. Сравнително по-лесното снабдяване с батерии би намалил бариерите за навлизане на пазара, което вероятно драстично ще увеличи конкуренцията.Съкращаването на персонал в автомобилната индустрия вече е започнало, като се очаква темпът да нарасне в близкото бъдеще. Собствениците на Mercedes-Benz и Audi, съответно Daimler и Volkswagen, вече съобщиха за подготвяни съкращения на 20 хил. работници през следващите няколко години. Големи автомобилни компании са обявили около 50 хил. очаквани съкращения в индустрията до края на 2019 г., а през следващото десетилетие те ще се равняват на почти четвърт милион според Фердинанд Дюденхьофер, ръководител на Центъра за автомобилни проучвания в университета Дуисбург-Есен. В Германия автомобилният сектор осигурява заетостта на 833 937 души, според статистически данни от 2018 г. Предполага се, че цената на съкращаването на служители в индустрията ще се равнява на 100 хил. евро на позиция.Глобалното забавяне в икономиката също допринася за напрежението в автомобилната индустрия. Търговската война между САЩ и Китай и рисковете, свързани с Brexit, създават несигурност около бъдещите мита, което е довело до нарастване на местното производство на автомобили в Китай и Северна Америка. В резултат на това се налага германските компании да продават на по-нестабилния европейски пазар.Строгите стандарти на ЕС за понижаване на емисиите на въглероден диоксид, които ще влязат в сила през 2020 г., съкращават времето на автомобилните компании да се адаптират към новите условия. Целта за 23% намаление в емисиите на парникови газове до 2030 г. в сравнение с 2005 г. предвижда необходимостта между 7 и 10.5 млн. от автомобилите на германските пътища да бъдат заменени с електрически до края на следващото десетилетие.Напрежението се увеличава допълнително и от иновациите в транспортния бранш. Новите конкуренти в сектора, сред които Uber и Waymo, компанията на Google, получила първа разрешение за напълно автономни коли в Калифорния, могат да доведат до допълнително намаляване на търсенето на традиционните превозни средства в бъдеще. "Германската автоиндустрия трябва да се научи да се адаптира по-бързо, да се променя по-бързо", предупреждава Арнд Елингхорст, анализатор в британската Evercore ISI.Ралф Калмбах, експерт по автомобилна индустрия в консултантската компания Bain & Co, описва бъдещите условия в сектора като "най-голямата криза след изобретяването на автомобила". Калмбах, който консултира германски автомобилни производители в продължение на 32 години, предупреждава, че никой от тях няма да оцелее в бъдеще, ако отказва да се промени. Въпреки това не всички производителите са склонни да вложат всичките си средства в прехода към електрическата ера. Докато Volkswagen успешно покрива разходите за разработката на новия вид превозни средства, други производители, сред които Daimler и BMW, не разполагат с необходимите натрупани средства. "За момента трябва да осъзнаем, че с всеки произведен електрически автомобил компаниите губят огромно количество пари", отбелязва Калмбах.Все още не е напълно ясно колко драстично и бързо електрическите автомобили ще заемат пазара. Американският център за автомобилни изследвания (CAR) и други фирми, изследващи влиянието на нови технологии върху автомобилната индустрия, очакват електрическите превозни средства да не представляват повече от 10% от световния пазара до края на 2020 г. Анализатори на Bloomberg предвиждат електрическите коли да заменят газовите алтернативи след около 20 години.