Система за аварийно кацане ще спасява пътниците

Системата ще бъде интегрирана на борда на два модела по-малки самолети.

На 9 ноември 2018 г. лек самолет Piper Dakota, който лети над Айова, изпраща сигнал за бедствие. По всяка вероятност пилотът получава сърдечен удар. Един от тримата пасажери е студент авиатор и поема контрола над машината. Но напразно. Малко по-късно самолетът се разбива и всички на борда му загиват.До момента не е водена достатъчно надеждна статистика за това колко често се случват подобни авиоинциденти. Но според доклад, публикуван през 2016 г., за 5-годишния период между 2010 и 2014 г. само в Австралия е имало 15 случая, при които пилот на малък самолет по една или друга причина изпада в безпомощно състояние. При три от инцидентите въздухоплавателното средство претърпява "колизия с повърхността", както завоалирано се казва в авиационните среди. В подобни ситуации наземен инструкор, по възможност подпомаган от пилот на борда на ескортиращ самолет, може да се опита да проведе "кризисен урок" по пилотиране и да направлява по радиото пътниците на машина, загубила екипажа си, насочвайки ги към пистата за кацане.В реалността обаче това се случва рядко. За всеки новобранец е доста сложно дори да кара самолета по права линия, да поддържа нужната височина и да се движи в правилната посока, така че да достигне най-близкото летище. А осъществяването на "меко" кацане обикновено е цяло чудо.Това, от което малките самолети се нуждаят в подобни аварийни ситуации, е "паник бутон". И компанията Garmin вече е успяла да го създаде.Garmin - технологична фирма, регистрирана в Швейцария и управлявана от щатски мениджмънт, е по-известна със своите GPS устройства за сателитна навигация. Може и да не знаете обаче, че тя произвежда авиационни системи за управление на самолетите. Autoland, както в Garmin наричат устройството, активирано от въпросния "паник бутон", е крайният резултат от обединяването на тези две дейности.Натискането на въпросното копче прехвърля управлението на самолета към компютър по начин, подобен на преминаването към автопилот. Системата на Garmin обаче прави много повече. За разлика от стандартния автопилот тя изпраща радиосигнал за бедствие до наземните контролни кули и другите самолети в района. Също така анализира метеорологичните условия, посоката и силата на ветровете, както и количеството останало гориво, за да избере най-подходящото летище, към което автоматично да се насочи. След това Autoland управлява самолета до въпросната дестинация, подравнява се с пистата, спуска задкрилките и колесниците и постепенно започва да се снишава. Малко преди самото приземяване компютърът леко накланя самолета на една страна, така че да неутрализира внезапни странични пориви на вятъра, и подравнява носа по осевата линия на пистата, точно както би го направил истински пилот. След като колесниците докоснат повърхността, системата включва спирачките, докато машината спре, и накрая загася двигателите.През цялото време, докато автопилотът на Garmin управлява, пътниците получават информация за случващото се в текстов и гласов формат. Autoland настоятелно ги съветва да не пипат системите за управление, а вместо това да седнат на местата си и да затегнат добре предпазните колани. Паралелно на тъчскрийн дисплей пред тях се появява система с опростен интерфейс, която им дава достъп до радиостанцията на самолета и им позволява да говорят директно с наземните навигатори от ръководството на въздушното движение.След много изпитания и около 1000 успешни кацания Autoland е на път да бъде въведена в експлоатация. Системата ще бъде интегрирана на борда на Piper M600/SLS, шестместен турбовитлов самолет, и на едномоторния Cirrus Vision Jet. Очаква се в тази група скоро да попаднат още въздухоплавателни средства. В момента в Garmin работят и по вариант, предназначен за по-малки самолети като тези, които се използват от авиационните клубове.Евентуално в близко бъдеще може да бъде разработена и по-мощна версия, предназначена за машините от пътническата авиация. Въпреки че при тях има помощник-пилот, който "пази гърба" на капитана, историята помни случаи, при които и двамата могат да пострадат – например да изпаднат в състояние на кислородна недостатъчност при разхерметизация. В подобни ситуации член на кабинния екипаж или някой от пътниците биха могли да натиснат "паник бутона". Дори е възможно алгоритъмът за компютърно кацане да се активира автоматично в случай на очевиден инцидент или пък дистанционно.И ако подобна система е способна да управлява и приземява самолет без човешка намеса в случай на извънредни обстоятелства, това повдига следващия въпрос: защо да не започне да го прави и рутинно. Бейли Шийт, мениджър на проекта в Garmin, е убеден, че за момента Autoland ще си остане с чисто аварийно предназначение. Въпреки това обаче това като че ли е следващата стъпка по пътя към премахването на позицията на помощник-пилота. И евентуално също така на самия пилот.