Халите 2020: Ресторанти, барове и фермерски храни

Емблематичният, но позагубил атрактивността си столичен закрит хранителен пазар Халите до няколко месеца трябва да претърпи пълна промяна и да се превърне в модерно градско кулинарно място от типа Food Court или Deli. Сегашните търговски щандове ще отстъпят място на ресторанти, бистра, деликатесни заведения, кафенета и барове с бира и вино, като ще има и фермерски пазар. Новата концепция трябва да превърне морално остарелия хранителен пазар отново в привлекателно място за срещи и приятно прекарване за местните хора, а също така и да привлече многобройните вече туристи в София, които рядко стигат до Халите, въпреки че те се намират на минути от центъра на града.

Проектът е на собствениците на столичните Хали - израелската строителна компания "Ащром", а целта е пазарът да се превърне в живо и кулинарно атрактивно място, каквито има в много други европейски градове - например Барселона, Лисабон, Копенхаген и т.н.

"Халите са бижу, но за съжаление в този си вид не са привлекателни нито за активните хора в София, нито за туристите, които влизат от единия вход и бързо излизат от другия, без да има какво да ги задържи. Отдавна беше време да променим това", казва дизайнерът Еял Тахор, чиято е концепцията за проекта.

Кулинарно пространство, фермерски пазар и още нещо

Тя предвижда първият етаж да се превърне в място за хранене с различни заведения, кафенета, барове с вино и бира, деликатеси и т.н. и със споделени маси. "Искаме да има вкусна, модерна храна и напитки. Идеята е хората да могат да си вземат каквото желаят - един кафе и сладкиш, друг сирене и вино, трети - готвена храна, и да могат да седнат заедно на общите маси", казва Еял Тахор.

От компанията искат да привлекат модерните и популярни градски столични заведения - места като Motto и Spaghetti Kitchen, Manzo,

La Bottega, Mediterraneo, "33 Гастронавти", "Хлебар", By The Way, Memento и др. са сред обектите, с които преговарят.



Целта е

да има минимум десетина различни заведения за хранене, за да имат посетителите богат избор. Те ще бъдат разположени на по 30 кв.м всяко, което е значително по-голямо пространство от стандартните щандове сега, които са разположени на 10 кв.м.

На подземния етаж пък проектът предвижда да има фермерски пазар. "Искаме да запазим традицията на пазара и да привлечем производители на качествени, занаятчийски храни, за да бъде истински фермерски пазар. Няма да е лесно, защото в България тези производители са малко и малки, но ще опитаме", казва Еял Тахор.

На най-горния етаж ще има и други услуги - например модерна бръснарница, цветарски магазин, книги, студио за татуировки. "Искаме Халите да станат едно живо, социално място, каквито има и в други европейски градове и където и на туристите, и на софиянци да им е приятно да прекарат няколко часа", казва и Стефан Косев, управляващ партньор в Regent's -

мениджърското дружество на обекта.

В новия си вид Халите ще работят от сутрин до късно вечер (от 10 до 24 ч.) и ще бъдат отворени за организиране и на събития, фестивали, празници и т.н.

Преобразяване

От компанията собственик ще направят ремонт на общото пространство, като по тяхна преценка инвестицията ще е до 1 млн. лева. Доколкото мястото е паметник на културата, те не могат да си позволят значителна реконструкция, но все пак, видно и от визуализациите, идеята е пространството да добие по-модерна стилистика.

Отделно всяко от заведенията ще трябва да се погрижи за изграждането и визията на собствения си обект. Самите представители на бизнеса са по-скоро позитивно настроени към идеята, която според тях има потенциал. Още повече че по думите на наематели в сегашните Хали нито типът на публиката в момента, нито посещаемостта оправдават поддържането на обект там, особено ако става дума за стоки извън основната кошница.

Планът е ремонтът да стартира през март, ако дотогава бъдат получени нужните разрешителни, обясни Стефан Косев. В този случай обновените Хали ще отворят в края на май или началото на юни. "Надяваме се в новия си вид Халите да се интегрират и към туристическия живот на града. В момента те са точно по средата - зоната, в която туристите се движат, свършва точно преди Халите, а оттам започва един район, който се счита за не особено привлекателен", казва дизайнерът Еял Тахор.



От друга страна обаче, районът с пъстрата си етническа култура е много интересен от кулинарна гледна точка. Съвсем наблизо има автентични ресторанти с турска, иракска и друга близкоизточна кухня, както и италиански, френски и корейски ресторант. А Халите в новия им вид могат да помогнат за допълнителното отваряне и облагородяване на района.

За Халите



В края на XIX век Столична община взема решение за построяването на покрит пазар в София за продажбата на месни и млечни продукти, птици, риба и зеленчуци. За изграждането на търговското средище е определено мястото на обширната дървена сграда в центъра на града, в която след Освобождението се изнасят театрални и циркови представления. Освен това районът е един от най-оживените в София, като оттук минават основните транспортни пътища на града.



Строителството на Халите започва през 1909 г. по проект на архитекта Наум Торбов и отваря врати през 1911 г., превръщайки се в първия съвременен покрит пазар в България. Сградата е сред емблематичните образци на стила "неовизантика" в архитектурата от началото на XX в. Заради великолепната си архитектура през 1955 г. сградата получава статут на паметник на културата от национално значение.



През 1988 г. Халите са затворени за реконструкция и обновление, но заради последвалите събития са открити отново едва през 2000 г. Междувременно 75% от дружеството е придобито от израелската строителна компания "Ащром", а дял от 25% има Столична община. През 2010 г. след дългогодишни спорове двете страни се споразумяха за замяна на терен в градинката до Руската църква, чийто собственик бе израелската компания, срещу дела на общината в Халите. Така "Ащром" стана изцяло собственик на закрития пазар.

