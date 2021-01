За какво има винаги бюджет?

За тези, които имат отношение към Employer Branding - скоро ще ги зарадваме, че заедно с партньорите ни от to the Top подготвяме курс за стратегия, подходи, канали, съдържание и дигитална реклама за Employer Branding.

И разбира се - съветвам читателите ви да инвестират в знания под формата на книги и обучения. Но и да посещават събитията на Икономедия - вече хибридни, което открива даже повече възможности. Лично за мен е чест и привилегия вече трета година да водя The Future of Retail, който тази година беше изцяло в онлайн формат под името eCommerce and Retail Summit 2020.