FinTech Summit 2020: Финансовите технологии и изкуственият интелект

Какви са тенденциите и предизвикателствата пред сектора и кое ще задвижи растежа в сектора по света и у нас ще е и темата на конференцията на "Капитал" Annual FinTech&InsureTech Summit, която ще се проведе на 27 февруари в София. В нея ще вземат участие експерти, визионери, иноватори и представители на компании от страната и чужбина, както и на централната власт. Ще е се превърне ли София в следващия Fintech хъб на Централна и Източна Европа, кои са трендовете, които ще очертаят бъдещето на индустрията. Това са още част от важните теми, които ще дискутират те. Повече за конференцията може да научите тук.

Антон Герунов e оперативен директор и съосновател на една от най-иновативните финтех IT компании в България. "ЛогСентинел" (LogSentinel) използва блокчейн технологии за развитие на услугите си в сферата на бизнес сигурността и защитата на данни. Герунов ще участва в конференцията на "Капитал" Annual Fintech& InsureTech Summit, която ще се проведе на 27 февруари в София и ще изнесе лекция на тема The New Frontier in Fintech AI: Ethical Efficiency.Антон е експерт в областта на анализа на данни, защитата на личните данни, управление на риска и бизнес моделиране. Има над 10 години опит в частния и публичния сектор. Работил е като бизнес консултант и ръководител проекти за международни компании в Холандия, Англия, САЩ и Саудитска Арабия. Бил е съветник в Министерския съвет и е ръководил планирането и изпълнението на проекти и програми в сферата на електронното управление.Участвал е в изготвянето на законодателни промени в Закона за електронното управление, Закона за електронната идентификация и Закона за достъп до обществена информация. Ръководител е на националната инициатива за Отворени данни за периода 2014-2017 г. Антон Герунов има защитен докторат и е доцент по управление на риска в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Автор е на над 30 статии в международни и национални научни издания, три монографии и редица доклади на конференции в областта на моделирането и анализа.