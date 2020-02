Бизнес в парализа: празниците в Китай приключиха, но не и проблемите на фирмите

Червени табели и огромен QR код обграждат огромните железни врати в двора на търговски център, където работят компании за набиране на персонал, в североизточния квартал на Шанхай Уайгачау. Те привличат посетителите, които са предимно от провинциални градове, с лозунга "Сканирай с WeChat и получи работа". Всяка година на първия работен ден след китайските новогодишни празници хората прииждат в комплекса, след като са празнували в родните си градове. Но на 10 февруари тази година районът е безлюден.Само една компания за наемане на персонал - Yongbing Labour, е започнала отново работа. Шефът ѝ казва, че трима души са изявили желание да работят на първия ден след празниците за разлика от миналата година, когато желаещите са били 100. Може би липсата на кандидати е за добро. Той споделя още, че и за тези трима не би намерил работа. Всъщност не е получавал заявки от друга фабрика и обмисля да затвори компанията до края на седмицата.Никой не е очаквал, че през 2020 г. бизнесът ще работи с нормални темпове след празниците. Китай се бори с нов коронавирус, който беше открит през декември в град Ухан и бързо се разпространи в страната и света. Много местни власти удължиха почивните дни за новогодишните празници с още 10 в опит да ограничат заразата. Но когато и този период изтече, управляващите останаха раздвоени. Те се притесняват за щетите, които вирусът би нанесъл върху икономиката, но също и как връщането на работа ще се отрази на разпространението на патогена. На много места служителите са принудени да работят от вкъщи. Това показват увеличаващите се онлайн конферентни разговори и срещи, които са били отменени. Много фирми все още са затворени. Улиците на големите градове остават зловещо тихи.Според официалните данни броят на служителите в офисите и на работниците на поточните линии е малък. Пътуванията в последния почивен ден от празниците (за повечето) и обикновено пиков 9 февруари са били с 85% по-малко в сравнение с пътуванията на същия ден миналата година. От брокерската компания Huatai Securities споделят, че само 15-30% от хората, работещи в основните китайски градове преди празниците, са се върнали в родните си места за почивните дни. Шанхай и Пекин прекратиха пътуванията с автобуси на далечни разстояния - предпочитан начин за транспорт на работници от провинцията.В много градове компаниите се нуждаят от официално разрешение, за да продължат да работят, включително и в Шанхай и Шънджън. Срещу Yongbing Labour се намира просторната свободна търговска зона Waigaoqiao. Само 120 от 4000 фирми са възстановили работния процес на първия работен ден след Лунната нова година. За да получат такова разрешение, те трябва да имат например адекватни запаси от предпазни маски за служителите си. Консултантската фирма Gavekal Dragonomic посочва, че това е трудна задача предвид липсата им в световен мащаб. Някои компании - като производителят на iPhone Foxconn, започнаха да произвеждат собствени маски.Някои фирми, на които е разрешено да продължат работа, са в трудно положение. Само един на всеки десет служители се е върнал във фабриките в Джънджоу и Шънджън, съобщава Reuters. Част от проблема се състои в това, че Джънджоу, столица на провинция Хенан, изисква всички влизащи в града да бъдат поставени под 14-дневна карантина. Работниците мигранти, пристигащи на централната железопътна гара в Шанхай, споделят, че очакват подобна изолация.Някои градове са наложили още по-строги мерки. Уси и Янджоу в провинция Дзянсу, която е съседна на Шанхай, са забранили влизането на пътуващи от седем провинции. Иу, друг съсед на Шанхай и град - център за търговци на едро в провинция Джъдзян, е забранил на хора, които не са местни жители, да влизат в града. Уънджоу, център за предприемачи в страната, е спрял от движение всички влакове извън населеното място.Подобни рестрикции доведоха до реакции от високите етажи на властта. Местното управление в Джъдзян обвини някои градове в "спонтанно ескалиране на мерките за контрол" и ги призова да ги спрат. Пекин нареди на провинциите да не изискват разрешителни от компаниите, за да продължат работа. Но местните власти продължават да подхождат предпазливо, за да не бъдат обвинени, че допринасят за разпространението на заразата.Спряното производство може да предизвика и друг проблем, от който правителството се бои - нарастване на безработицата. Лю Кайминг от неправителствената организация Institute of Contemporary Observation коментира, че много от т.нар. Blue-collar работници, занимаващи се с физически труд, могат да загубят работата си, ако рестрикциите за пътуване и карантината не бъдат премахнати до две седмици. Миналата седмица правителствената агенция за мигрантите е уведомила фирмите, че нямат право да сключват договори, ако работният процес трябва да бъде преустановен заради свързани с вируса "спешни мерки". Президентът Си Цзинпин обеща през седмицата, че правителството ще направи всичко възможно да предотврати "мащабни съкращения".Местните власти предоставят данъчни облекчения, не събират наемите и отлагат плащането на социални осигуровки от фирми. Но повечето бизнеси казват, че страдат много повече, отколкото по време на епидемията от SARS - друг коронавирус, който се появи през 2003 г. Анализаторската компания Bernstein посочва, че продажбите на веригата ресторанти Yum China са спаднали с не повече от една трета по време на предишната епидемия. В момента почти една трета от обектите на веригата са затворени, а продажбите в тези, които са все още функционират, са намалели наполовина.Много работници мигранти предпочитат да останат у дома. В покрайнините на Баодин, район в близост до Пекин и голям източник на работници за столицата, 26-годишната Чен Исиу, която доскоро е работила на пазара на цветя в столицата, е притеснена, че ако се разболее, трябва да се върне обратно в Пекин - работниците мигранти обикновено нямат достъп до здравни грижи в града, в който работят. Кои от обещанията на правителството ще покрият разходите й за лечение, ако се разболее? Г-жа Чен казва, че е скептична. Други може и да повярват на прогнозите на властта, че ще се върнат на работа в следващите дни.2020, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved