Стартираща фирма произвежда восъчни кърпи за бита

Смятаме, че ерата на консуматорството отмира, казват Петър Захариев и Калина Мазгалова

© Цветелина Белутова



[Wrap Around]



[Wrap Around]

От лятото на миналата година в най-големите вериги биомагазини в столицата се продават восъчни кърпи за съхранение на храни с марката Wrap Around. Продуктът, който не е нов за света, заменя познатото пластмасово кухненско фолио, казват създателите му Калина Мазгалова и Петър Захариев.Wrap Around се изработват от 100% памучен плат; пчелен восък; дамар (смола) и масло от жожоба. Всяка съставка, както и крайното изделие, са сертифицирани за контакт с хранителни продукти. "Одобрението е прецедент за страната, тъй като нормативната уредба не обхваща този вид продукти. Преминахме през тежка процедура пред контролиращата агенция за безопасност на храните", разказват създателите.Опаковките са подходящи за съхранение на плодове, зеленчуци, сирене, кашкавал, хляб, пресни билки, ядки, сандвичи и др., но не се препоръчват за прясно месо и риба. Пчелният восък, който е антибактериален, позволява мачкането и лесното моделиране на кърпите, така че да покрият купи, чинии и други домакински съдове с храна, за да се запазят свежи. Восъчните кърпи могат да се използват многократно, след като се измият със студена вода и се оставят да изсъхнат. Освен това се компостират изцяло и и позволяват лесно транспортиране на продуктите, обясняват предимствата Калина Мазгалова и Петър Захариев.Идеята се ражда след проучване в интернет. Водещ е стремежът за природосъобразен начин на живот, с минимум употребата на пластмаса не само в кухнята. Купуват метър памучен плат за 7.50 лв. и половин килограм тройно пречистен пчелен восък за 15 лева. Това е и първоначалната инвестиция в бизнеса.Избират съставките в Wrap Around след поредица от тестове на принципа на пробата и грешката. В началото използват само восък, но не харесват резултата. Добавят кокосово масло, но отново са недоволни от полученото. Прибавят и смола, но и тя не им носи удовлетворение. Така след поредица от експерименти достигат до сегашната формула, която включва дамар. "За разлика от боровата смола дамарът не е регистриран алерген, използва се в сладкарството и за неговото добиване не се изсичат гори, тъй като се добива чрез почукване на дървото с пръсти", обясняват Калина Мазгалова и Петър Захариев.Работилница под наем приютява двамата ентусиасти, които изработват ръчно восъчните кърпи. Производственият процес изисква изрязване на памучния плат, импрегнирането му, съхнене, почистване на краищата.В началото нанасят импрегниращата смес върху печка, след това пробват с ютия, както и с потапяне на плата в съд с разтопен восък. Резултатите са незадоволителни. Сега използват гореща плоча, върху която поставят памучния плат и с помощта на четка нанасят сместа.Един комплект от кърпи с три различни размера се приготвя за около 15-20 минути. Липсва опаковка на опаковката - готовият продукт се завързва с коноп и към него се прибавя етикет от рециклирана хартия.Восъчните кърпи се предлагат в четири размера - 20/20, 30/30, 40/40, 50/45 сантиметра, и в четири основни десена. Авторите предлагат и смес, с която може в домашни условия да се приготвят восъчни кърпи.Първите продажби на Wrap Around са чрез фейсбук, а от лятото на 2019 г. алтернативните опаковки се продават и в "Зелен био", "Зоя" и други биомагазини в столицата. Цените на комплектите са от 19 (за три части) до 39 лева (за пет части).Около 3000 домакинства вече притежават Wrap Around, твърдят Калина Мазгалова и Петър Захариев. Приходите за шестте месеца на 2019 г., когато продуктите са в продажба, са около 30 000 лв., а създателите казват, че вече се издържат само от този бизнес.Клиентите са предимно жени на възраст от 25-45 години, отскоро интерес проявяват и мъже. Като цяло това са хора с отворено съзнание, пътуващи, с мисъл за природата, които не работят само за "оцеляване" и които дават добър пример на децата си за начин на живот, щадящ природата, обобщават създателите.Калина Мазгалова е завършила бизнес администрация, а Петър Захариев - готварство. И двама са големи почитатели на природосъобразния начин на живот. Казват, че съзнателно нямат визитни картички, не печатат листовки, за да рекламират продуктите си, използват колело или градския транспорт, за да си закупят суровините и да заредят магазините с восъчни кърпи."Опитваме се да не създаваме пластмасов отпадък и да не използваме продукти, които водят до него. За нас това не е прищявка, не е мода. Смятаме, че ерата на консуматорството отмира. Винаги, когато пазаруваме, се питаме дали имаме нужда от това и дали то е произведено в България, за да подкрепим местните фирми", обяснява Калина Мазгалова. И добавя, че не мечтаят да развият бизнеса си до голямо предприятие. "Бихме инвестирали в хора, но не и в повече техника или в много голяма производителност, защото те са съпътствани със сериозен въглероден отпечатък", обобщава Петър Захариев.Бизнес плановете на двамата включат предлагане на още продукти за всекидневния бит, съобразени с нарастващия екотренд.