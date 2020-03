Как ASML се превърна в монополист на пазара на чипове

Фирмата е създадена през 1984 г. като съвместно предприятие между нидерландския гигант в електрониката Philips и ASM International, която произвежда полупроводниково оборудване

[Shutterstock]

Intel, Samsung, TSMC са станали толкова зависими от продукцията на ASML, колкото останалата част от технологичната индустрия е зависима от тях.

ен

Германската оптична компания

Нидерландската компания

задвижват

на

финансират

ключена във Васенаарската договореност, обединяваща

о

не искат

Ако компанията бъде държана извън Китай, в дългосрочен план това може да застраши доминиращата позиция на ASML - на някакъв етап се очаква азиатската страна да създаде свой собствен играч.

ният

който да е конкурентен

В общия случай, ако помолите някого да посочи центъра на дигиталната икономика, той най-вероятно ще се спре на Силициевата долина, в която се намират компании като Apple, Google, Facebook, както и редица привлекателни стартъпи. Районът около Сиатъл, където са базирани гиганти като Amazon и Microsoft, или китайският технологичен център Шънджън също могат да се появят като отговор. Малко са хората обаче, които биха се спрели на едно от предградията на петия по големина град в Нидерландия - Айндховен. Всъщност обаче на втори прочит случаят на Велдховен е впечатляващ. Градът е дом на единствения световен производител на модерно оборудване, което е ключово за съвременното производство на чипове. Ако чиповете движат света, то ASML се доближава най-много до ключовата позиция в многотрилионната световна технологична индустрия.ASML не е единственият производител на фотолитографски машини, които използват светлина за гравиране на интегрални схеми върху силиконови пластини. Конкурира се с японските Canon и Nikon. Но пазарният дял на нидерландската компания почти се е удвоил от 2005 г. насам до 62%. И единствено тя използва "екстремна ултравиолетова светлина" (EUV) с дължина на вълната от едва 13.5 нанометра. По-късите дължини на вълната позволяват гравирането на по-малки компоненти, което е жизненоважно за производителите на чипове, които се стремят да вървят в крак със Закона на Мур, според който броят на компонентите, които могат да бъдат усъвършенствани, се удвоява приблизително на всеки две години. Трите водещи производители на чипове в света - Intel в САЩ, Samsung в Южна Корея и Тайванската компания за производство на полупроводници (TSMC) са станали толкова зависими от продукцията на ASML, колкото останалата част от технологичната индустрия е зависима от тях.Резултатите на компанията отразяват тази засилена зависимост. Приходите й нараснаха с 8% през 2019 г. до 11.8 млрд. евро въпреки спада в силно цикличния полупроводников бизнес. Въпреки че EUV устройствата представляват само 26 от 229 литографски машини, които компанията е продала през 2019 г., те отговарят за една трета от приходите. Компанията очаква да увеличи пазарния си дял до 75% до 2025 г., тъй като другите производители на чипове надграждат съществуващата "дълбока" UV технология.Тъй като нито Canon, нито Nikon се стремят към EUV технологията, инвеститорите заключават, че ASML ще се наслаждава на наноскопичния си монопол известно време. От 2010 г. досега пазарната капитализация на компанията е нараснала десетократно до близо 114 млрд. евро. Само през последната година тя се е удвоила. ASML струва повече от Airbus, Siemens или Volkswagen. Наред с други компании цената на акциите й беше ударена, тъй като коронавирусът разтърсва глобалните пазари, но дългосрочните перспективи изглеждат толкова ясни, колкото и чистите стаи с бели стени, където машините се произвеждат. Книжата на ASML се търгуват на цена от 32 пъти над печалбата на акция, което е повече от два пъти от тези на най-големите й клиенти.Времената обаче невинаги са били толкова добри. Фирмата е създадена през 1984 г. като съвместно предприятие между нидерландския гигант в електрониката Philips и ASM International, която произвежда полупроводниково оборудване. В началото на развитието си тя заема няколко дървени колиби в кампуса на Philips в Айндховен. Технологичният директор на ASML Джос Бенскоп е откровен за ранните проблеми на компанията. Първите й продукти са излизали от употреба веднага след пускането им на пазара и компанията се е борела да намери клиенти. Тя е била поддържана на практика от Philips, която също се е сблъсквала с финансови затруднения и по това време получава субсидии от нидерландското правителство и от предшественика на ЕС.През 1995 г. тя листва акциите си в Ню Йорк и Амстердам. Скоро след това фирмата залага, че литографията с EUV технология ще е бъдещето в създаването на чипове. Големите производители планираха да използват новите й машини до 2007 г. Те обаче бяха многократно разочаровани. Такива бяха и акционерите на ASML, тъй като компанията откри, че с EUV светлината е трудно да се работи. "Уточняването на детайлите отне много повече от очакваното", признава Бенскоп. Първите прототипи на фирмата бяха изпратени до изследователския институт IMEC в Белгия през 2006 г. Клиентите започнаха да използват технологията чак през 2018 г.По-ранните поколения устройства използват лазери, за да произвеждат светлина директно. Но тъй като дължините на вълните се свиват, нещата стават по-трудни. Във вътрешността на EUV машините близо 50 хил. капчици разтопен калай падат през камера в основата й всяка секунда. Двойка лазери затварят всяка капка, създавайки плазма, която от своя страна освобождава светлина с желаната дължина на вълната. Огледалата, насочващи тази светлина, направени от слоеве силикон и молибден, са поставени толкова прецизно, че ако се мащабират до размера на Германия, те няма да имат неравности, по-големи от милиметър. Тъй като EUV светлината се абсорбира от почти всичко, включително от въздуха, процесът трябва да протече във вакуум.Машините, тежащи 180 тона и имащи размерите на двуетажавтобус, са сами по себе си свидетелство за заплетените вериги за доставки в сектора на електрониката. ASML има около 5000 доставчици.Carl Zeiss моделира лещите.VDL прави роботизираните устройства, коитомашината. Светлинният източник идва от Cymer, американска компания, купена от ASML през 2013 г. ASML от своя страна е една от стотиците фирми, които доставят компонентисамите производители на чипове. Това е толкова жизненоважно, че Intel, Samsung и TSMCизследвания и разработки в замяна на участие във фирмата.Оценката на господстващото положение на ASML не е ограничена до клиенти или инвеститори. Политиците също го споделят. EUV литографията е втехнологии с двойна употреба, които имат военно и гражданскприложение. Китай има желание да насърчава собствените си компании за създаване на чипове - амбиция, която Америка се опитва да осуети. През 2018 г. ASML получи поръчка за EUV машина от китайски клиент, за когото се смята, че е Semiconductor Manufacturing International Corporation, най-големият производител на чипове в Китай, чиито фабрики в момента са няколко поколения зад най-съвременните технологии. Под американски натиск нидерландското правителство все още не е предоставило на ASML лиценз за износ.ASMLда предадат достъпа до китайския пазар, който е по-голям от повечето пазари, на които оперира.Миналия април от компанията обявиха, че шестима служители, някои от тях китайски граждани, са били замесени в кражба на търговски тайни от американския офис през 2015 г. Фирмата оспорва предположението, че кражбата е била свързана с китайското правителство.В момента обаче Китай се нуждае от ASML повече, отколкото ASML има нужда от него. От всички доставчици, необходими за модерна фабрика за чипове, каквато властите искат да бъдат изградена, "технологията на ASML е най-трудна за копиране", казва технологичанализатор от New Street Research Пиер Ферагу. Малкълм Пен от Future Horizons смята, че ще отнеме поне десетилетие да се появи китайски съперник,. Холандците вече работят върху нови EUV машини с по-добра оптика, които могат да обработват повече силиконови елементи на час. Те предстои да бъдат изпратени през 2023 г. - този път, ASML се надява, без забавяне.2020, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved