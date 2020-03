Amazon ще започне да предлага на конкурентите технологията си за безкасово пазаруване

Amazon създаде уебсайт justwalkout.com, за да промотира технологията си за безкасово пазаруване



Amazon ще предлага технология за безкасово пазаруване на конкуренти извън брандираните локации на компанията Amazon Go и Amazon Go Grocery. Това става ясно от информацията на сайта, който компанията е изготви, за да промотира технологията си: justwalkout.com.Компанията на Джеф Безос описва технологията си като подобна на тази, която използват автомобилите без шофьор - комбинация от видеонаблюдение, сензори и изкуствен интелект. Just Walk Out проследява клиентите още с влизането им в магазина, което става благодарение на мобилно приложение. Основата на технологията е разпознаването и различаването на добавените в количката продукти от разгледани и върнати на рафта. След като приключи с пазаруването, клиентът напуска магазина, плащайки през приложението на Amazon с картата си, като получава за това виртуална касова бележка.Преди няколко седмици Amazon представи най-големия си магазин Amazon Go в Сиатъл. Новият обект на компанията заема близо пет пъти по-голяма площ от средното за магазините на Amazon Go. Според анализаторите именно там онлайн доставчикът ще тества технологията си в по-голям мащаб. Според анализаторите, Amazon няма намерение да залага на сектора с търговията на хранителни продукти и бързооборотни стоки, макар че компанията закупи Whole Foods за 13.7 млрд. долара преди две години.Според Натали Бърг, търговски анализатор и основател на NBK Retail, Amazon е компания, която е добра в премахването на забавянето в пазаруването, а най-голямото в супермаркетите е на касата. Все пак Бърг отбелязва, че компанията на Джеф Безос не е единствената, която предлага подобна технология. Португалският стартъп Sensei, който предлага подобна услуга, е в партньорски отношения с германската верига Metro. Trigo Vision, стартъп от Израел, пък ще инсталира безкасова технология в над 200 магазина в Shufersal, водещата верига магазини в страната.В сайта си Amazon не посочва конкретна цена за технологията. Според компанията инсталацията на Just Walk Out отнема "едва няколко седмици". Услугата е насочена както към вече съществуващи магазини, така и към бъдещи такива, като Amazon ще участва пряко в изграждането на необходимата вътрешна инфраструктура.Във връзка с заличаването на професията касиер, компанията побърза да се защити. Според Amazon работните места в супермаркета няма да изчезнат, а просто ще се променят задълженията на персонала, който вместо да стои на касата, ще нарежда стоката на рафтовете, ще проверява документите на клиенти при покупка на алкохол и цигари и др.Относно събирането на данни и видеонаблюдението, технологичният гигант отрече да запазва информация за потребителите. Според Amazon единственото, за което ще се следи, са покупките на потребителя. И все пак, ако успее да маркетира правилно услугата си, Amazon ще преоткрие събирането данни за навиците на клиентите освен от онлайн сайта си и локалните магазин, а и от конкурентите си.