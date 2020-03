Електронните спортове са отговорът по време на коронавирус

[Shutterstock]

Заради епидемията от коронавирус в цял свят бяха анулирани спортни събития, под съмнение е дори провеждането на лятната олимпиада в Япония. Оказва се обаче, че традиционните и електронните спортове страдат почти наравно. Esports турнирите се отменят със същата неизбежност като всички други събития - и електронните спортове се нуждаят от ентусиазма на много събрани на едно и също място фенове за стойностни събития. Разликата идва в онлайн стрийминга - професионалните esports играчи и стриймъри се наслаждават на повече гледания от всякога в стрийминг платформата Twitch, тъй като се оказват любим избор на много затворени вкъщи зрители.Въпреки че някои компютърни игри се играят състезателно от зората на 90-те, електронните спортове (esports) влязоха в мейнстрийма с пълна сила едва през последното десетилетие. Игри като Counter Strike, Dota 2, League of Legends и Starcraft 2 се утвърдиха като зрителски забавления, които редовно привличат десетки или дори стотици хиляди зрители през стрийминг платформите, докато турнирите им имат десетки милиони долари наградни фондове годишно и се предават дори по някои спортни телевизии.България има умели и успешни професионални геймъри, но самата традиция на електронните спортове някак си я подминава - в страната няма професионални лиги и тя не е домакин на големи геймърски събития. Но българска аматьорска инициатива - офисно състезание за електронни спортове, се опитва да ги популяризира сред IT компаниите в страната, които обикновено са потенциалните спонсори в тази сфера.Esports Business League (EB League) е аматьорско офис състезание, което тече от 27 януари насам. 14 отбора от по пет човека, както и 21 индивидуални състезатели, представляват компаниите, в които работят, в лига, траеща 7 седмици. Изискване на лигата е всички играчи от един отбор да са на трудов договор в една и съща компания. Отборите се състезават в Counter Strike: Global Offensive (CS:GO или просто CS), а индивидуалните играчи - в sci-fi стратегията Starcraft II. Срещите от лигата се провеждат от понеделник до четвъртък и могат да бъдат гледани през двата Twitch (най-голямата стрийминг платформа за компютърни игри в света) канала на организацията. Партньори на лигата са ISOBAR, VMware, Telus International, Omen, Modis България, BPro Gaming и BSL.Лигата е създадена от двама приятели геймъри, Константин Динев и Данаил Маринов, съученици още от гимназията, които в момента работят в софийския офис на американската IT компания Infragistics. Динев разказва пред "Капитал", че още през 2019 са направили проучване сред големите IT компании в София, "за да видим има ли интерес към такъв тип тиймбилдинг упражнение, сходно на IT лигите по футбол. Електронните спортове са доста по-лесни от футбола, както за гледане безплатно през всякакви платформи, така и за участие - от персоналния компютър вкъщи".Играчът в CS лигата (и член на техническия екип във VMware) Симеон Шейтанов разказва пред "Капитал", че се е записал в лигата с още четирима души от екипа си, когато са разбрали, че ще има такова състезание: "Със сигурност не сме се записали с идеята да спечелим, а по-скоро за да се забавляваме малко и да поцъкаме заедно. Ако компаниите искат да сплотят екипа, това е добър начин. За хората, които участваме, има огромен ефект." Шейтанов добавя, че знае за поне още два отбора само от VMware.Електронните спортове са вече доказана бизнес ниша, която продължава да расте всяка година, а и намират все по-голямо място във всекидневната ни култура. "Искаме да покажем на компаниите у нас, че има смисъл да инвестират пари в това да се позиционират като employer brand в електронните спортове. Видимостта и цялостната емоция, която хората получават през хобито си, е много по-трайна като резултат, който ще получат компаниите, отколкото примерно да си сложат бранда и логото върху още една тех конференция, на която в България така или иначе отиват 300 човека, най-вече за да видят познатите си", обяснява пред "Капитал" Динев. Той добавя, че "малко бие по другия си бранд", тъй като също е сред организаторите на IT конференцията ISTA, планирана засега за ноември в София. "Гледам на нещата обективно и мога да кажа, EB League достига до много повече хора от ISTA, въпреки че ISTA се провежда за десета поредна година, а лигата току-що стартира", добавя Динев.От това би спечелила и българската сцена за електронни спортове. И в момента в CS:GO, която е най-гледаният електронен спорт в света, има двама българи в топ 10, които обаче живеят и играят в САЩ, тъй като в България няма никакво отборно финансиране, разказва Динев. Симеон Шейтанов пък споделя, че в България като цяло не е имало нито аматьорски бизнес лиги, нито дори нормални лиги за CS:GO, в които да играе който пожелае. Заради бизнес лигата той се надява "повече хора да започнат да играят и дa се появят повече такива събития".Лигата щеше да има финали на живо в Sofia Event Center на 11-12 април с общ награден фонд от 10 000 евро, които обаче разбираемо отпаднаха - Динев разказва, че още през първата седмица от продажбата на билетите е станало ясно, че събитието няма как да се състои на живо заради идващия коронавирус. Вместо това финалите ще се играят онлайн на същите дати с намален наполовина награден фонд заради непродадените билети. Освен билетите за финалите Динев разказва, че са се надявали на събитието да продават спортни фланелки, брандирани от лигата, но това очевидно няма да се състои. Онлайн финалите все пак ще бъдат коментирани от студио с анализатори и коментатори.Другите източници на финансиране на EB League са от входната такса за всеки индивидуален играч - 50 лв. без ДДС, и от продажбата на стандартни спонсорски пакети на компаниите партньори. Парите от нея финансират производството и доставката на брандирани фланелки за всеки регистриран играч, като Динев твърди, че маржът на печалба от там е минимален.В крайна сметка без финалното събитие на живо, към което седем седмичната лига води, организаторите са на загуба от упражнението, но това не пречи прекалено на Динев: "Идеята беше да създадем интерес сред спонсорите, потенциалните играчи и зрителите. Бяхме наясно, че няма да сме на печалба още през първия сезон на лигата." Засега той и партньорът му планират да организират втори сезон след 15 септември, като смятат да разширят и игрите, на които ще се играе в посока Dota 2 или League of Legends.