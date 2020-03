Като няма коли, ще правим респиратори

Автопроизводителите спряха заводите си заради епидемията, но сега променят производството си, за да отговорят на призивите от правителствата по света за повече продукти, нужни за справяне с коронавируса. Fiat трансформира фабриката си в Китай, за да прави около 1 млн. маски на месец, обяви изпълнителният директор Майк Менли. В САЩ General Motors, Ford и Tesla обявиха, че ще предоставят свои ресурси за направата на повече респиратори.Ford пък обяви, че работи с GE Healthcare и 3M, за да прави модифицирани респиратори и машинно оборудване, които да се правят от компоненти, използвани в колите на компанията. Ford произвежда и около 75 000 шлемове за медици на седмица. В същото време някои експерти предупреждават, че за автопроизводителите ще е трудно да си прехвърлят капацитета. Йенс Халек, изпълнителен директор на лидера на пазара на вентилатори Hamilton Medical, заяви, че използваните материали са специфични и изискват определено ноу хау.Във Великобритания премиерът Борис Джонсън се обърна към фирмите от машиностроителната индустрия с искане да трансформират производствените си линии към оборудване за болниците. Дори беше направена аналогоия с Втората световна война, когато местните компании бързо са започнали да правят изтребителя Spitfire. Британските отбори от Формула 1 вече обявиха, че ще се включат в направата на нужните продукти и системи, тъй като разполагат с нужните инженери и технологични и производствени възможности. Nissan е част от консорциум с McLaren и аерокосмическата компания Meggitt, който иска да разработи нов вид апарат за обдишване. Индийският милиардер Ананд Махиндра пък съобщи, че групата му също ще преоборудва фабриките си. Конгломератът е най-големият производител в света на трактори и лидерът в Индия по електромобили.Друго голямо име - Volkswagen, отдели свой екип, който да се занимава само с направата на апарати за обдишване за болниците чрез 3D принтиране. Компанията има над 125 индустриални 3D принтера, които едва ли ще спрат да работят в тази посока поне в следващия месец или два и когато има достатъчно вентилатори, ще започнат да произвеждат други необходими компоненти.Компаниите от сектора за дрехи пък бяха едни от първите, които реагираха на промените на пазара, като, от една страна, останаха със затворени магазини, а от друга, търсенето и нуждата се свиха и промениха. Модният гигант от Стокхолм H&M също се включи в борбата с коронавируса, като съобщи, че ще поиска от веригата си за доставки да започне да произвежда предпазно облекло за медицинския персонал срещу COVID-19, като ще използва и глобалните си мрежи за доставки, за да стигнат облеклата възможно най-бързо до болниците.H&M работи пряко със 750 независими доставчици, които произвеждат текстил и модни артикули за своите марки в около 1400 фабрики в Европа, Азия и Африка. Основните доставчици на модния гигант са в Индия, Бангладеш и Виетнам. "Коронавирусът драматично засяга всеки един от нас и ние като много други организации се опитваме да помогнем в тази извънредна ситуация", каза Анна Геда, ръководител на звеното за устойчивост на H&M Group. "Ние виждаме това като първа стъпка в нашите усилия за подкрепа по какъвто и да е начин. Всички сме заедно в това и трябва да подходим възможно най-колективно."Миналата седмица основният конкурент на H&M - испанската Inditex, собственик на брандовете Zara, Bershka, Stradivarius и др., обяви, че започва да шие предпазни облекла, за да подкрепи Испания в битката с коронавируса с облекла, ръкавици, шапки, маски. В САЩ Hanes Brands, позната с памучните си облекла, също обяви, че се насочва към шиенето на предпазни маски. Компанията очаква да произвежда по 1.5 млн. маски на седмица. Тя се присъедини към по-голямата коалиция от американски компании в текстилния бранш, които се обединиха в шиенето на предпазни средства. В групата са производителят на прежда Parkdale Mills, Beverly Knits, Fruit of the Loom, AST Sportswear, Riegel Linen, Sanmar и др. Като очакванията са на седмица обединението да произвежда по 5-6 млн. маски. Gap Inc. със седалище в Сан Франциско, която стои зад брандовете Athleta, Banana Republic и Old Navy, също заяви, че е готова да помогне, като се отзова на призива за действие от губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм.В трансформацията се включи и собственикът на Louis Vuitton - групата LVMH, която обяви, че ще превърне производствените си линии за парфюми в такива за дезинфектанти за ръце. Геловете ще бъдат доставени безплатно на френските здравни власти, съобщиха от LVMH. Фабриките правят някои от най-известнвите световни парфюми на марки като Christian Dior и Givenchy.по материала работиха Калина Горанова и Константин Николов