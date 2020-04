Amazon спира временно абонаментите за доставка на храни, наема още 75 хил. души

Куриерите на Amazon са претоварени от работа заради голямото увеличение на поръчките.



Amazon спира временно сключването на нови абонаменти за доставка на хранителни продукти. Компанията ще намали работното време на дъщерните хранителни магазини от веригата Whole Foods, за да обработи с приоритет поръчките на вече съществуващи клиенти, които си поръчват храна онлайн заради кризата с коронавируса. Това стана ясно от изявление на гиганта, цитирано от Reuters.В същото време най-големият онлайн търговец на дребно заяви, че ще наеме още 75 хил. души - от работници в складове до шофьори, заради ръста на поръчките.Много клиенти, опитващи се да си поръчат храни онлайн, са установили, че не могат да направят поръчка заради липса на свободни часове за доставка. Поради това компанията обяви, че ще трябва да постави всички нови абонати на програмата Fresh на изчакване, докато работи за увеличаване на капацитета.Amazon предлага доставка на хранителни продукти по няколко начина - чрез програмата Amazon Fresh, при която продуктите се съхраняват в складовете й, и Prime Now, при която стоките идват от супермаркетите на Whole Foods. Доставката става часове след подаване на поръчката, а клиентите имат възможност да изберат и желан от тях часови диапазон. През изминалия месец компанията на Джеф Безос временно спря т.нар. Pantry доставки на трайни хранителни стоки.През последните седмици тя увеличи броя на магазините от веригата Whole Foods, които предлагат поръчка и доставка на продукти, от 80 на 150. Този ход показва как най-големият онлайн ритейлър, който придоби веригата супермаркети през 2017 г. в сделка за 13.7 млрд. долара, използва присъствието си онлайн и във физическите магазини, за да се справи с високото търсене на стоки от потребители, които са останали у дома.От компанията заявиха още, че капацитетът на онлайн поръчки на хранителни продукти се е увеличил с 60% от началото на избухването на пандемията. Някои клиенти, които имат годишен абонамент Prime за 119 долара, се оплакаха в социалните мрежи за недостига на часове за доставка.В момента компанията на Безос управлява 487 магазина от веригата Whole Foods в САЩ. Супермаркетите са ограничили временно броя на хората, които могат да пазаруват на място. Служителите преминават през ежедневни проверки на температурата и носят маски и ръкавици, за да се предпазят.Онлайн гигантът обяви, че ще наеме още работници, за да разшири капацитета си, както и че обмисля да пусне нова функция, при която потребителите ще си осигурят виртуално "място на опашката", когато пазаруват Fresh продукти. Ритейлърът предлага и по-високо заплащане, за да стимулира работниците си в складовете да работят за обработката на поръчки с хранителни стоки.Въпреки това някои служители на ритейлъра и на Whole Foods протестират, че компанията не взема достатъчно мерки, за да ги предпази от заразяване. Над 50 склада и физически супермаркета от веригата имат потвърдени случаи на COVID-19."Все още очакваме, че комбинацията от ограничен капацитет заради социална дистанция и клиентско търсене ще продължи да прави намирането на свободни часове за доставка предизвикателство за клиентите", написа вицепрезидентът на програмата Fresh Стефани Ландри в свой блог пост. "Ако могат да го направят безопасно, то ние насърчаваме нашите клиенти да пазаруват на място."Заради скока на поръчките компанията обяви, че ще наема още 75 хил. души - от работници в складове до шофьори. Преди месец ръководството й съобщи, че ще отдели над 350 млн. долара за увеличаване на заплатите на работниците и наемане на допълнителни 100 хил. души. Този план вече е изпълнен и тези служители работят на територията на САЩ. Сега компанията наема още 75 хил. души и Amazon приканва хората, които са останали без работа, да се присъединят към нея, докато ситуацията се нормализира.