Модните търговски вериги се стремят да управляват запасите си

"Никой не иска да купува дрехи, за давкъщи", каза Саймънолфсън, шеф на Next, пред анализатори през март. В същия разговорбританския търговец на модразкри, че може да загуби до 1 м(1.2 м), или 25%годишнипродажби през тази година заради пандемията отблокиранот задължителнитеЕвропа и Америка. Тъй като продават несъществени стоки, много от тях, включително Next, бяха принудени да затворят складовеи да спрат онлайн продажбите.Много търговци, които не продават стоки от първа необходимост, са задръстени с безполезни запаси - те се натрупват, тъй като поръчките, направени преди пандемията, се изпълняват от фабрики в далечни развиващи се страни. И това се превърна в голямо главоболие за модните вериги. За разлика от храните или някои лекарства техните стоки не изчезват от рафтовете. Но много от тях излизат от мода - понякога, както в случая със сезонните колекции на дрехи, доста бързо.Inditex, най-големият търговец на модни стоки в света, обяви, че запасите му от стоки са за 287 млн. евро (313 млн. долара). Други големи модни търговци ще последват примера му, прогнозира Анееша Шерман от анализаторската компания Bernstein. Продажбите на дребно в САЩ спаднаха през март с 8.7% спрямо февруари, което е най-голямото месечно понижение от 1992 г. Сривът при продажбита на дрехи е наполовина.Управлението на запазите не е лесна работа и в добри времена, а сегашните не можем да ги наречем такива.Търговците на дребно винаги рискуват, като намаляват поръчки твърде агресивно, предупреждава Кнут Алике от консултантската компания McKinsey. Те застрашават оцеляването на своите доставчици.Експертите по веригата за доставки се позовават тн ефект на камшика (bullwhip effect) - феномен при канал за продажба, при който прогнозите водят до неефективност на веригата на доставки. На практика амплитудата наbullwhip effect се увеличава колкото по-дълъг е той - точно както относителният шок за малките доставчици, които рискуват да изгубят всичко наведнъж, е по-голям от този за по-големите и диверсифицирани фирми. Търговците на дребно рискуват да пропуснат възстановяването, тъй като нямат достатъчно стоки за запълване на рафтове или грешно решение.Пандемията обаче влияе на този бизнес ефект. Един от начините търговците да се справят със ситуацията е чрез преместване на бизнеса онлайн и на много намалени цени. Шведската верига H & M намали цените с до 70% след Великден по време на тн разпродажби в средата на сезона. Американската компания GЯпонската Uniqlo продава долнища на анцузи и клинове ("да тренирам вкъщи") в интернет срещу песен.Друга широко разпространена тактика е безцеремонно анулиране на доставките. Британската компания Marks & Spencer изпрати уведомление до доставчиците в края на март, че спира поръчките си. Американската верига магазини за продажби с отстъпки Ross Dress for Less обяви, че ще анулира всички поръчки до средата на юни. Досега европейските и американските търговски вериги са направили поръчки за дрехи от Бангладеш на стойност около 1.5 млрд. долара. Мнозина се позовават на клаузи за непреодолима сила в договорите си, въпреки че пострадалите доставчици могат да оспорят това в съда - ако дотогава оцелеят.Mediterranean Shipping CompanyТъй като страни като Австрия, Испания и Чехия бавно започват да облекчават ограниченията за бизнеса, модните търговци виждат лъч надежда. Летните колекции са по-малко печеливши от скъпите зимни палта и якета. Ако купувачите се завърнат през септември, компаниите със солидни баланси, като Inditex (която притежава Zara, Massimo Dutti и Bershka), могат да се възстановят бързо - ако успеят да запазят доставчиците си. Междувременно мнозина се примиряват със сламки. Next отново отвори сайта си на 14 април - но го затвори след два часа, защото беше достигнал максималния брой поръчки, които можеше да изпълни с намаления си персонал.2020, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved