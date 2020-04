Румънско хартиено бъдеще за свищовската целулоза

Красимир Дачев приватизира "Свилоза" преди 20 години. Сега той ще запази малък дял

Половин век след изграждането му и 20 години след приватизацията му заводът за целулоза в Свищов скоро ще има нов собственик. Компанията "Свилоцел", в която преди време беше преместено производството на "Свилоза" на Красимир Дачев, ще бъде купена от "Пейпър инвест". Самото дружество е регистрирано наскоро, но крайният му собственик - румънецът Владимир Кон, има дълга история с вложения в хартиената индустрия и по-скоро може да бъде определен като инвеститор от сектора. Засега информацията за детайлите на сделката може да е оскъдна, но крайната цел е ясна - заводът да бъде разширен и освен целулоза да започне да прави и хартия. За изпълнението на задачата е нужна инвестиция от над 400 млн. лв. и за нея ще се разчита на новия собственик.Сделката стана видима от съобщение до Комисията за защита на конкуренцията, която трябва да одобри смяната на контрола върху предприятието. Красимир Дачев потвърди пред "Капитал", че влизането на нов инвеститор се обмисля от години, но отказа да коментира финансовите параметри на този етап. Той посочи, че ще запази известно участие в компанията и ще остане в управлението й няколко години.Намеренията за продажба на предприятието имат логична основа. "Идеята е да се интегрира производството на целулоза с производството на хартия, за да може да се повиши ефективността на фабриката", каза Дачев. "Аз вече нямам много технологично време, за да го направя сам. Трябва някой, който ще ускори процеса", добави той. Според него Владимир Кон е подходящият инвеститор, тъй като е "човек от занаята", макар че е имало и други кандидати.Самата инвестиция в подобен проект не е малка. "Само машината за производство на хартия струва над 100 млн. евро (около 200 млн. лв.), а цялата инвестиция ще е над 400 млн. лв.", каза Дачев и уточни, че това включва и проекти като изграждане на централа за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, за което преди две години "Свилоза" подписа договор с китайската Jinan Boiler Group, разширение на системата за обезсолена вода, съоръжения за събиране на вторична хартия и т.н.Плановете след смяната на собствеността са да се развие производство на хартия, от която се произвеждат луксозни опаковки. Дачев обясни, че при тях най-горният слой се прави от избелена целулоза, което ги прави подходящи за храни, а в процеса се използва каолин, което прави повърхността гладка и върху нея може да се печата. "В България имаме всички суровини за такова производство, а то е с по-висока добавена стойност", каза той.Купувачът "Пейпър инвест" е регистриран в София в края на 2018 г. с предмет на дейност производство на целулоза, хартия и продукти от тях и 50 хил. лв. капитал. Първоначалните акционери с по 50% са регистрираните в Кипър Stintelo Limited и Kameran Financial Limited. Първата компания е собственост на румънската фалимия Билтеану, а синът Драгош-Георг Билтеану става и първият изпълнителен директор на "Пейпър инвест". Билтеану е известен основно като борсов играч и инвеститор в недвижими имоти, както и като акционер в румънския производител на хартия и картон Vrancart. Любопитна подробност е, че през ноември миналата година той е осъден условно за пазарна манипулация. Преди това обаче - в средата на 2019 г., той излиза от българското дружество, като Kameran Financial купува акциите на Stintelo и става едноличен собственик на "Пейпър инвест".Именно чрез Kameran Financial в "Свилоцел" ще влезе 76-годишният Владимир Кон, който също е човек от хартиения бизнес. Доскоро той е притежавал свързаните Ecopaper и Ecopack, които формират една от големите групи за хартия и опаковки в Румъния. Преди две години обаче Кон продава двете компании на един от големите играчи в хартиена индустрия - британската DS Smith. Групата работи в 37 страни по света (включително в България, където е собственик на завода за хартия в Пазарджик), а оборотът й за финансовата 2018 - 2019 г. е над 6 млрд. лири. Британската компания плати за двете румънски предприятия 208 млн. евро, включително дълговете, като 35 млн. евро от цената Кон получи в акции на DS Smith. По данни за 2018 г. двете компании имат общо над 104 млн. евро оборот, а заетите са 420 души.Оттеглянето на Кон от хартиения бизнес обаче не трае дълго. През февруари тази година през кипърските си фирми той регистрира ново румънско дружество - Kraftcorr, с което на практика дава заявка за завръщане в сферата, която познава. Извън това в продължение на десетина години до 2007 г. Кон е имал дял и в "Динамо Букурещ", а заради финансовата криза, в която в момента е изпаднал футболният отбор, има спекулации, че той може отново да влезе в спортния бизнес.Построен по соцвреме и приватизиран на няколко етапа в края на 90-те години на миналия век, "Свилоза" е един от най-големите производители на сулфатна избелена целулоза на Балканите. Няколко години след приватизацията производството е отделено в самостоятелно дъщерно дружество - "Свилоцел". Самата "Свилоза" доскоро беше публична компания, а мажоритарният й собственик е "А.Р.У.С. холдинг" на Красимир Дачев. Предприятието изнася над 90% от продукцията си, като основни пазари са Турция, Румъния, Гърция, Сърбия, Италия, Германия и др. В компанията работят около 500 души.Според последния публикуван отчет приходите на компанията нарастват с 27% през 2018 г. (виж таблицата), като част от ръста се дължи на покачването на цената на целулозата с близо една пета.Ситуацията в момента обаче не е толкова оптимистична, като кризата покрай коронавируса само допълнително свива пазара. По думите на Дачев "Свилоцел" работи на загуба от октомври миналата година, когато са се появили първите сигнали на рецесията. "В момента цената на целулозата е на 24-годишно дъно, близо до нивата от 2008 - 2009 г. Търсенето практически отсъства, тъй като и в Китай, и в Европа има натрупани много големи наличности", каза Дачев. Заводът в Свищов продължава да работи, но на съвсем малки обороти, а според Дачев възстановяване на пазара може да се очаква чак догодина.Независимо от това по думите на Дачев не отпадат и другите планове на компанията извън разширяването на производството до хартия с помощта на новия инвеститор. Преди няколко години "Свилоза" подготвяше партньорство с индийската Sigachi Industries, като двете компании трябваше да изградят фабрика за производство на нов продукт - микрокристална целулоза, в Свищов, а инвестицията се оценяваше на 25 млн. евро. Проектът обаче така и не се случи, като Дачев обясни, че причината са били рестрикциите за износ на капитали от Индия. Самият той обаче не се е отказал от идеята. "Търсим решение и за такова производство, за да го развием като отделен бизнес", каза той.Въпросната микрокристална целулоза е консервант Е-460, който се използва във фармацията, хранително-вкусовата индустрия и козметичната промишленост. Тя се получава от целулоза, каквато "Свилоцел" прави от дървесина. По думите на Дачев производството на продукта не изисква много суровина - около една десета от капацитета на свищовския завод, така че проектът може да се изпълни независимо от другите планове. Засега все пак това не е на дневен ред. А дали инвестицията ще се случи, ще зависи от бъдещия собственик.По темата работи и Николай Стоянов.