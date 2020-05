Хедж фондовете залагат на златото като убежище от печатането на пари

Златото представлява хибридният клас актив, който има положителните и отрицателните черти на акциите и облигациите – едновременно е застраховка срещу риска на фондовите пазари и понякога реализира съществени движения на цените, характерни за рискови инструменти

Някои от най-големите хедж фондове в света увеличават залозите си в злато, прогнозирайки, че безпрецедентните реакции на коронавирус пандемията от страна на централните банки ще доведат до обезценяване на основните валути. Elliott Management на Пол Сингър, Caxton Associates на Андрю Лоу и Dymon Asia Capital на Дани Йънг залагат на скъпоценния метал, чиято цена се е повишила с 12% тази година. Те смятат, че разхлабването на паричната политика и прякото финансиране на правителствените разходи, предназначени за ограничаване на икономическото въздействие от вируса, ще намалят стойността на фиатните валути и ще дадат допълнителен тласък на златото. "Златото е хеджиране срещу неограниченото печатане на фиатните валути", коментира основателят на Dymon Asia Дани Йънг.Базираният в Ню Йорк Elliott, който управлява активи на стойност близо 40 млрд. долара, каза на инвеститорите си миналия месец, че златото е "един от най-подценените активи" и че справедливата му стойност е много пъти над сегашната му цена. В писмо хедж фондът акцентира върху "фанатичното обезценяване на парите от всички централни банки в света", както и ниските лихви и прекъсването на добива, причинено от коронавируса. Печалбата от златни позиции подпомогна хедж фонда да е с близо 2% нагоре през първото тримесечие.Базираният в Лондон Caxton, който е един от най-старите макро хедж фондове в света, също се възползва от златни залози чрез фючърси и така наречените физически договори за злато, които позволяват обмяната им в кюлчета. Според един инвеститор Глобалният фонд на Caxton е нараснал с 15% от началото на годината, а макрофондът - 17%.Златото отдавна се разглежда като хедж опция срещу инфлацията и убежище в моменти на пазарни сътресения. То обаче изненада много анализатори, тъй като се присъедини към големите разпродажби на пазарите на акции по-рано тази година - инвеститорите предпочетоха сигурността на кеша. Златото падна от близо 1680 долара тройунция на 9 март до малко над 1450 долара на 16 март, малко преди широкият индекс S&P 500 да достигне тригодишно дъно.Оттогава обаче цената на метала се възстанoвява, като успя да достигне осемгодишен връх от 1747 долара на 14 април. В понеделник цената за тройунция беше около 1730 долара. Златото е подкрепено oт седемкратното увеличение в покупките на златни борсово търгувани фондове (ETF) през първото тримесечие на годината, показват данни на World Gold Council.Златото беше звездната инвестиция на някои хедж фондове след финансовата криза. Paulson & Co на Джон Полсън, който беше известен със своите залози срещу дълг преди финансовата криза, направи милиарди, когато металът се изстреля към рекордно високите си стойности от над 1900 долара през 2011 г.Въпреки това обаче търговията със злато има своите подводни камъни. Прогнозата, която доведе до ралито след кризата - че количественото облекчаване ще доведе до висока инфлация, не се случи и златото се срина до под 1100 долара в края на 2015 г. Сега фондовете отново залагат, че фискалните стимули ще отслабят валутите, дори и това да не се отрази като повишение на индексите на потребителските цени.Миналия месец управителят на Резервната банка на Нова Зеландия Адриан Ор заяви, че е "отворен" към купуването на дълг директно от правителството, което е перспектива, която Йънг от Dymon определя като "ужасяваща". Същевременно Bank of England вече се съгласи временно да финансира допълнителните нужди на Министерството на финансите. "Подозирам, че тепърва предстои да видим как централните банки ще започнат да се съмняват една в друга по отношение на кредитоспособност и ще изискват злато за плащания вместо долари, евро, йени или друга хартиена валута", коментира ръководителят на хедж фонда 36 South Capital Advisors Джери Хауърт.Други виждат възможности в акции, свързани със златото. Управляващият директор на базирания в Илинойс фонд Livermore Partners Дейвид Нойхаузер коментира пред Financial Times, че през тази година е увеличил експозициите си към златодобивните компании в очакване на увеличаване на инфлацията и ниски темпове на икономически растеж.Същевременно някои анализатори посочват слабото търсене на злато на дребно в Индия и Китай и по-малкото покупки на метала от страна на централните банки през тази година като индикация за нестабилност. Те смятат, че тези фактори могат да изложат златото на риск.