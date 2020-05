Кои са най-желаните работодатели в България и защо

Ежегодните проучвания

събират информация в анкети от над 50 въпроса, на база на които се класират най-желаните работодатели в България. Проучванията се използват за богат анализ и работа по подобрението на атрактивността на фирмата като работодател, а клиенти на проучванията са над 50 от най-разпознаваемите компании в страната и света.

Всяка година класациите подреждат Топ 50 на най-желаните работодатели, но тази година, предвид повишения интерес заради променената обстановка на пазара на труда, класацията обхваща Топ 100.

До 2019 г. в класиранията рядко има изненади или по-сериозни размествания. България е относително малък пазар, на който информацията се разпространява бързо и когато дадена компания инвестира в човешкия капитал или има

кампания, това се усеща. В началото на 2020 г. десетки фирми са подготвили своя план за развитие и управление на работодателската си марка, но сега се налага да го променят в движение.



Подготвените комуникационни бюджети, участията в събития и организирането им се пренасочват в най-добрия случай към проучване на новата среда на пазара на труда или редуциране на евентуални негативни ефекти.

предлагат на всяко дружество възможност за разширен доклад, в който да се анализират силните и слабите страни на бранда, да се измери "Защо потенциалните служители избират или биха ли избрали нашата компания, в сравнение с лидера в индустрията и средно за индустрията?"

Целта на проучванията всъщност не е да класират просто Топ 100 на работодателите, а да дадат информация на бизнеса, която да се използва в стратегията за привличане, задържане и управление на хора в компанията.

Общо 13 922

валидни анкети са регистрирани при провеждане на проучванията сред студенти

анкетирани) и

Анкетите са попълвани онлайн, като в изследването влизат студенти от всички 51 университета в България, както и българи, учещи в университети в чужбина. Работещите са от цяла България. Алфата на Кронбах (статистически термин, обозначаващ надеждността на данните) е 0.906.

Резултатите

Вижте Топ 100 на работодателите с най-висок работодателски имидж сред студентите тук:

И сред работещите тук:

Какво привлича служителите

Една от най-важните промени, които наблюдаваме в проучването, е, че сред Топ 5 причини за формиране мнението на работещите за първа година влиза и "Финансово стабилна компания".

Съвсем естествено, в момента, ако трябва да избира нов работодател, средностатистическият българин ще обърне внимание и на финансовата стабилност на компанията или поне до олко има имидж на финансово стабилен работодател", коментира Георги С. Георгиев, част от екипа организатор на проучването за България.

Ето и кои са топ 5 най-високо оценени преимущества на компаниите, които привличат служителите:

Има добра репутация сред клиентите си Има силен и известен бранд Предлага висококачествени продукти/услуги Финансово стабилна Предлага професионално обучение и възможности за развитие

Важно е да напомним, че всяка компания има различна привлекателна сила и е абсолютно необходимо да знае коя е. Представената обобщена информация може да е само насока, а индивидуалните резултати от проучването

за всяка компания са инструмент за измерване на имиджа сред потенциалните служители. Той може да послужи на компанията да измери имиджа си и "Какво виждат в нея потенциалните служители?", но останалата работа трябва да бъде свършена вътре в организацията. Това най-общо е и "формулата" за управление на работодателската ни марка", коментира още Георги Георгиев от

Какво привлича студентите

Особеното тази година е, че мнението на студентите наистина се е повлияло от реакциите на компаниите в настоящата обстановка. Ситуацията ги е накарала да се замислят за естеството на бизнеса и работата, която ще извършват при евентуалния си бъдещ работодател.



Мнението на студентите, доказано се е променило и се радваме, че успяхме да го измерим и предоставим на бизнеса, за да се адаптира към променената ситуация", споделя Георги С. Георгиев, част от екипа на проучването

в България.

През 2020 г. студентите търсят повече сигурност в добре познати брандове и популярни сред клиентите фирми, като три от общо пет най-високо оценени причини за избор на работодател са свързани с възможността за развитие, обучение и растеж в компанията чрез разнообразни задачи.

Ето и кои са Топ 5 най-високо класирани причини за избор на работодател от всички над 5300 гласували студенти:

Най-високо средно оценени причини за избор на работодател

(Обобщено за всички фирми и индустрии) 1 Има добра репутация сред клиентите си . 2 Има силен и известен бранд . 3 Вярвам, че имам възможност за развитие там . 4 Предлага професионално обучение и възможности за развитие . 5 Предлага възможн о ст да работя по разнообразни задачи .

Интересно е да споменем, че за 4-те години, в които се провежда проучването в България, стартовата заплата и нивото на заплащане и придобивки никога не са били сред Топ 5 причините за избор на бъдещ работодател. Фактори като възможността за обучения, кариерно израстване и работа в среда, която развива уменията на студента, винаги са заемали място в класацията на най-търсените работодатели както обобщено, така и в разрезите по индустрии.

Какви са очакванията за стартово заплащане

Студентите споделят и каква е желаната стартова заплата при бъдещия им работодател. В различните индустрии числото е много различно и има индустрии като

и разработка на софтуерни продукти, които надигат средната стойност, но въпреки тези условности осреднената желана стартова работна заплата е 1245.36 лв.

Само 1.5 % от студентите са посочили желани стартови заплати, на които биха отговорили единица компании, освен ако предложеното от тях не е наистина изключително. А 8.53%

включвайки гореспоменатите 1.5%).

Най-висок процент са все пак реалистите, които посочват очаквано начална заплата от 400 до 1399 лв. - общо 59.03 %

Как избират?

В проучванията всеки анкетиран избира кой е №1 желан от него работодател и след това го оценява по 50 критерия, за да се разбере на какво точно се обосновава този имидж за компанията и защо точно той е най-предпочитан за него. Изследват се и каналите, по които се е формирало това мнение и въпреки че за всяка компания то е строго индивидуално, обобщените данни показват, че 50.15 % от студентите използват социалните мрежи за получаване на информация. А 47.15% посочват, че правят това от реклами в интернет, 23.88% - от приятели студенти, 22.08% - от кариерната страница на компанията, 20.98% - от служители на фирмата, 20.78% - от реклами по телевизията и 19.18% - от семейство и познати.

За сравнение - при работещите социалните мрежи са източник за 43.28%, служители на компанията - 38.01%, реклами в интернет 34.75%, семейство и познати - 27.94%, реклами по телевизията - 18.82%.

Какво означава мнението на работещи и студенти за работодателите

Проучванията на имидж като работодател са строго индивидуални за всяка компания, като за всяка от компаниите в Топ 100 може да се направи индивидуален доклад и анализ "Защо работещи или студенти искат да работят за компанията, както и защо биха предпочели друг работодател?"

Това, което можем да заключим със сигурност от проучванията през 2020 година, е, че пазарът на труда и желанията на работещите са се променили. Че това, с което бяха свикнали експертите по човешки ресурси, подбор и мениджърите като свое предимство и начин на привличане, вече е възможно да не е в сила. Затова и интересът към проучванията тази година е извънреден, а целият ресурс на организаторите е впрегнат в предоставянето на информация към бизнеса.

Повече за методологията и съдържанието на проучванията можете да прочетете на сайта на организатора за България

