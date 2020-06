Дългосрочните стратегии в онлайн продажбите осигуряват стабилна и позитивна връзка с потребителите

Ревизираните разходи (включително за маркетинг), се реинвестираха в обезопасяване на склада в Полша, откъдето тръгват модните стоки за различните пазари. Осигурени бяха професионални озонатори за всички складови помещения; общите площи се дезинфекцираха по 6 пъти на ден; работниците в складовете бяха в намален състав, за да се минимизира личния контакт, а температурата им се измерваше по 2 пъти на смяна. Беше редуциран броя на местата в служебните автобуси, а те, както и камионите, бяха дезинфекцирани преди и след всеки курс. Складът от 40 000 кв. м приличаше на болница с най-високо ниво на хигиена. Логично, всички останали служители на седемте пазара работеха от вкъщи.

Специално за полския пазар Answear реши да произвежда санитарни, а не модни маски. Потребителите можеха да купят този продукт от сайта, но не за себе си, а за медицинските заведения и лекарите, защото в началото на пандемията този артикул напълно липсваше в страната. Първата партида беше разпродадена за няколко часа, което позволи компанията да реинвестира в артикула и кампанията.

Като се отказахме от бързата капитализация чрез разпродажби, заложихме на малки имиджови кампании и сътрудничество с компании от други сектори. Създадохме целогодишната инициатива Catch the moment, която дава възможност на потребителя да спечели продукти от Answear на определена стойност, плюс подаръци от партньори. В България първата тема беше "Stay Home, but Stay Active" (Остани си вкъщи, но активен"), а настоящата е Dream Now, Travel later ("Мечтай сега, пътувай после"). Към нея пренасочихме и работата си с инфлуенсърите.