Трудното събуждане на трудовия пазар

[Shutterstock]

Темата накратко Кризата покрай епидемията от коронавирус удари много бизнеси и остави десетки хиляди хора без работа.

Най-много съкратени има в туризма, търговията и някои производства, но скача търсенето на куриери и временни работници.

Трудовият пазар започва да се възстановява, но компаниите ще останат предпазливи в наемането до края на годината.

по-ниско

хотелиерство и ресторантьорство, транспорт и логистика

недвижими имоти, търговия на дребно (най-вече дрехи и техника)

, както и в някои производства,



Служителите станаха по-дигитални и стриктни в кризата

Иван Шербанов, оперативен мениджър в "ManpowerGroup България"



Пазарът на труда навлезе в нова реалност, в която скоро голяма част от работодателите ще трябва да предложат гъвкави форми на заетост, като всяка фирма сама ще определи здравословната за бизнеса си норма за работа от офиса и дома. Един от плюсовете на кризата е, че служителите станаха по-дигитални, по-стриктни към изпълнението и отчетността на свършената работа, по-гъвкави по отношение на комуникацията, скоростта на обмена на данни и вземането на решения.



В някои сектори ситуацията е ненормална от години

Ирина Йончева, ръководител "Човешки ресурси" в "Adecco България"



Трудно някой може със сигурност да определи кога ще се нормализира обстановката, но и какво означава да се нормализира? В последните поне 5-7 години в някои сектори тя е изключително ненормална с голямо търсене на кандидати и недостиг на такива, като нулев процент безработица за програмистите и високи стартови заплати за пълно невежество. Това не беше нито нормално, нито здравословно, защото изкривяваше баланса умения - заплата.



IT индустрията процъфтява в сравнение с останалите

Георги Иванов, изпълнителен директор на Noble Hire



Повечето ни клиенти продължават търсенето на нови кадри. В сравнение с останалите индустрии направо процъфтяваме. Положението е доста по-добре, отколкото очаквах. За мое учудване до момента не съм забелязал драстично увеличение на 100% дистанционните позиции, въпреки че имаше такива очаквания, тъй като търсенето на такъв тип заетост е изключително голямо. След две седмици ще публикуваме национално проучване на IT пазара на труда и последствията от COVID-19 кризата, за да разберем реалните последици.

Десетки хиляди съкратени за по-малко от три месеца. Такава е кратката равносметка от въведеното в средата на март извънредно положение. Зад сухите числа обаче се крият разнопосочни динамики. Епидемията практически затвори някои бизнеси, а други бяха ударени от срива на ключови пазари или клиенти. Наред с най-пострадалите сектори като туризъм и транспорт обаче има и бумтящи - например куриерските услуги и хранителните магазини, които даже търсят хора. Практически незасегната остава IT индустрията, където в най-лошия случай компаниите забавят наемането на нови служители.За разлика от някои развити икономики, където ударът е повсеместен и безработицата скача в пъти, България засега показва устойчивост, а кризата по-скоро трансформира, отколкото покосява пазара на труда. Засилва се употребата на гъвкави и алтернативни начини на работа - например дистанционна или почасова, а веднъж оценили предимствата им, работодателите със сигурност ще продължат да ги прилагат. Макар че като цяло вече има отчетливи сигнали за възстановяване на трудовия пазар, експертите са на мнение, че отварянето на нови позиции едва ли ще изпревари търсенето на работа до края на годината.Данните на Агенцията по заетостта показват, че за периода на извънредното положение в резултат на епидемията и замръзването на голяма част от икономиката съкратени са били близо 83 хил. души, като в числото не влизат хора, останали без работа по други причини. Нещо повече, тези числа не отразяват напълно реалната картина, тъй като не всички безработни се регистрират на борсата. По наблюдения на "ManpowerGroup България" например останалите без работа българи надхвърлят 100 хил. души. В същото време обаче от там уточняват, че близо 40 хил. са започнали сезонна работа в сектори като строителство и производство, а други 40 хил. са преминали на по-добра работа. "Това също компенсира доходите и общата структура на безработицата", казва Иван Шербанов, оперативен мениджър в компанията.От "Horizons България" посочват, че най-ниската точка на търсене на хора е била през март и април, когато обявите са били едва 30% от броя им в началото на годината, докато в момента има леко увеличение. Въпреки това подадените CV-та не са нараснали драстично. "В някои сектори увеличението на кандидатите се движи в порядъка 15-20% спрямо предходни периоди, а в други е дори по-ниско. Ние си го обясняваме с притеснението на кандидатите от процеса на интервюиране, започване на нова работа в условията на опасност от зараза и неизвестността на ново работно място", коментира управляващият директор Николай Николов. Според него тези, които работят, биха взели решение за смяна само при изключително атрактивни и сигурни компании или ако са в голяма нужда и притиснати от обстоятелствата. "За съжаление още има и скрита безработица - служители, които не са освободени, но са в неплатен отпуск или на силно редуцирано работно време, но те и техните работодатели са преценили, че могат да поемат за още определено време удара върху бизнеса и доходите по този начин", добавя той.Малко по различно е усещането в "Adecco България" - според тях, докато при кризата през 2008 г. хората не са бързали да сменят работодателя си и са залагали на сигурността, сега не се страхуват да напускат работа. "Може би се чувстват опортюнисти или просто не виждат риска да останат без работа, защото пазарът е бил в тяхна полза последните 10 години", посочва д-р Ирина Йончева, сертифициран член на Британския институт на сертифицираните специалисти по управление и развитие на персонала (Chartered MCIPD) и ръководител "Човешки ресурси" в "Adecco България".По данни на компанията за последните три месеца има двойно увеличение на броя на кандидатите в сравнение с предходното тримесечие. В резултат на конкуренцията се наблюдава и положителна промяна в предлагането на работна ръка. "Винаги е съществувала тенденция хора без или с по-различен опит от търсения да кандидатстват по дадена позиция за работа, въпреки че тя не отговаря напълно на техните компетенции. През последните два месеца обаче забелязваме, че много по-голяма част от CV-тата, които получаваме за различни позиции, са много подходящи, много повече се доближават до желания профил", коментира Йончева.Иван Шербанов уточнява, че не всички кандидати са активни, а търсят втори вариант, в случай че бъдат съкратени. Друга интересна тенденция според него е, че често кандидатите имат 15-20% по-високи очаквания за възнаграждение от характерното за тяхната индустрия или позиция, т.е. те търсят по-добра работа, а не някаква работа. "От друга страна, кандидатстванията намаляват за някои индустрии, в които са характерни по-високите възнаграждения, като например IT и инженеринг", казва Шербанов и добавя, че хората изчакват да видят как ще се развие ситуацията.Като цяло обаче тенденцията е ясна. Търсенето на работна ръка значително намалява и е в пътиза сектори катои др.обслужващи компании в най-засегнатите от пандемията страни или индустрии. "Автомобилната промишленост и свързаните с нея доставчици например бяха силно ограничени както поради логистични причини, така и заради несигурността в покупателната способност на хората и там имаше съкратени позиции, намалено работно време и други мерки", каза Шербанов.От друга страна, има предприятия, най-вече такива с дългогодишна история и опит, които използват момента, за да намерят качествени служители. "Някои компании ускоряват инвестициите си сега, защото човешките ресурси са в известна степен по-достъпни в такава обстановка, и отварят нови дивизии, обекти и точки за продажба, стартират нови производствени продуктови линии и т.н.", обясни Шербанов. По думите му хора се търсят в сфери като медицинска техника, шивашка индустрия, хранителна промишленост и електроника.Има, естествено, и растящи сектори. "Наблюдаваме пик в назначаването на куриери, временни служители в магазините за хранителни стоки и веригите, както и доставчици на храна за конкретен период от време", каза Парашкева Найденова, директор на отделите по постоянно и временно назначаване на служители в "Adecco България". Според Horizons малък, но устойчив тренд на наемане има в земеделието, а от ManpowerGroup отчитат значителен ръст на новонаетите в сегменти като енергетика и пътно строителство.Практически незасегнати се оказват сектори като IT и аутсорсинг, като по думите на Шербанов някои фирми дори са пренасочили временно проекти от други държави в България. "Тези бизнеси не отчитат или отчитат много малък спад в търсенето на техните продукти и услуги, а и за тях работата от разстояние е дългогодишна практика, която им позволява работният процес да се запази непокътнат дори и по време на предизвикателни времена като настоящите", коментира и Найденова.IT индустрията в България очакваше спирането на световната икономика заради коронавируса да доведе до смразяване на прегорелия пазар на труда сред софтуерните разработчици. Вместо това към момента конкуренцията за кадри не отслабва и в най-добрия случай се наблюдава по-скоро леко охлаждане, което определено не съответства на прогнозите отпреди два месеца."По-консервативната част от компаниите забави наемането на нови хора. От това се възползваха по-малките компании, които се подсилиха с качествени нови кадри", казва Георги Иванов, изпълнителен директор на Noble Hire - платформа за наемане конкретно на IT специалисти, с която работят 80 компании от индустрията. "Очакванията за спад в конкуренцията не се изпълниха. Въпреки че имаше по-малък брой отворени позиции, конкуренцията остана същата или дори по-сериозна. Доказателството за нас е, че този месец е най-силният за платформата, откакто тя съществува", добави той.Извън тенденцията софтуерните разработчици да минават от големи в средни и малки компании остават компании като българския клон на американската VMware. Тя беше и една от компаниите, които заявиха твърдо, че няма да освобождават хора, още през март, когато в сектора доминираха песимизмът и неяснотата, а сега планира за началото на юни и онлайн събитие, на което кандидати за работа да могат да се запознаят с над 100 свободни позиции.Няколко имена на компании се отличават по брой отворени позиции на пазара, сред които американската MentorMate, която има офиси в пет града в страната, българско-американската HyperScience и регистрираната в България мултинационална "Тек експъртс". Според Иванов се търси широк набор от софтуерни специалисти, както и ръководни лица в сферата на маркетинга, продуктовата разработка и офис мениджъри.Множество отворени места има и в сферата на изнесените бизнес процеси. TELUS International през дружеството си "Колпойнт Ню Юръп" търси хора за обслужване на клиенти на гейминг фирмата Riot Games, както и на компанията за фитнес гривни Fitbit - или иначе казано, има скок на търсенето на фирми в индустрията на забавленията. Висок брой обяви има и от страна на други аутсорсинг гиганти в страната като 60K и Sutherland, където се търсят най-вече консултанти по техническа поддръжка и специалисти по управление на клиентски запитвания.Интересен феномен, който проличава в числата на Агенцията по заетостта, е, че най-много нови безработни има в големите градове като София, Пловдив и Варна, докато по-слабо развитите региони като Видин, Търговище и Разград отчитат далеч по-малък ръст на съкратените. Същата тенденция наблюдават и HR агенциите. "Най-силно засегнати са районите с голяма концентрация на производства в аутомотив сектора - Пазарджик, Пловдив, Хасково - Димитровград, Кърджали, Плевен - Ловеч. Реално автомобилната индустрия затвори за няколко седмици, а сега отворилите крайни производства в Западна Европа работят с неколкократно намален капацитет поради огромния спад в търсенето на нови автомобили", каза търговският и оперативен директор на "Adecco България" Димитър Иванов."Също така за по-общите профили кандидати наблюдаваме тенденция в по-големите населени места в страната компаниите да търсят по-малко служители, защото не искат да поемат риска с отварянето на нови позиции", добави Найденова. Според Николов в Благоевград и Югозападна България заради затварянето на границите бизнесът е по-затруднен и безработицата е по-силно увеличена, но има добър шанс за възстановяване след отпадане на мерките около границите.С промяната в търсенето и предлагането на трудовия пазар се променят и формите на заетост, които стават по-гъвкави. "В тази несигурна за някои браншове обстановка има сериозен интерес към временната и почасова заетост, както и към различните форми на извършване на определена работа, която реализираме чрез лизинга на персонал", каза Шербанов. Подобни дейности включват IT, производство, обслужване на клиенти, подреждане на стоки в търговски обекти, извършване на инвентаризация и др."Широко се използва форма на заетост тип временни служители например. В ситуация на криза се съкращават основно тези временни служители, тъй като това е основният смисъл на това решение - гъвкавост и бързо нарастване или намаляване на външния персонал", коментира Иванов. От Adecco отчитат промяна не само във формата на заетост, но и в начина на работа. "Наблюдаваме в голяма част от компаниите, с които работим, че масово присъства работа от вкъщи или от смесен тип - 50% вкъщи, 50% в офиса, по-ранно или по-късно започване на работния ден с цел избягване на трафика", добави Йончева.Голяма част от промените, въведени покрай епидемията, със сигурност ще се запазят и след кризата. Наблюденията на ManpowerGroup показват, че вече много компании превключват на висока скорост, за да наваксат пропуснатите ползи от предишните два месеца. "Очакваме втора вълна от ускоряващи се бизнес процеси след 1 юни, когато ще се отворят границите и ще се търси персонал за различни сектори като производство, услуги, туризъм, ресторантьорство, аутсорсинг, фармация и други", каза Шербанов. Експертите като цяло са предпазливи в прогнозите си кога трудовият пазар ще се нормализира, но очакванията са възстановяването да продължи до края на тази година.Сегашната ситуация обаче има и добра страна. След като през последните години фирмите масово се оплакваха от недостиг на квалифицирана работна ръка, сега те имат шанс да избират сред повече и по-качествени кандидати. Остава да успеят да ги спечелят.