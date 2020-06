Slack ще си партнира с Amazon, за да се справи с конкуренцията на Microsoft

Slack или Searchable Log of All Conversation and Knowledge е софтуер за комуникация, насочен основно към бизнеса, тъй като позволява организирането на комуникацията, особено при по-големите компании. За 10 години от създаването си до 2019 г. компанията е събрала близо 1.4 млрд. долара от инвеститори. През юни миналата година тя дебютира и на борсата, като в момента пазарната капитализация е близо 20 млрд. долара.