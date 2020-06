Предизвикателството МВА: Бъди по-добра версия на себе си

Инвестирайте в своето израстване сега. Изберете най-доброто бизнес училище

Access MBA кани предприемчивите и амбициозни професионалисти на България на MBA Online One-to-One събитие на 4 юли 2020 г. За да откриете най-добрата МВА за себе си, възползвайте се от възможността за индивидуални видео срещи с представители на водещи международни бизнес училища от Великобритания, Дания, Испания, САЩ, Франция, Нидерландия и други, сред които WU Executive Academy, IE Business School, IESE Global Executive MBA, American University in Bulgaria (AUBG), The University of Sheffield International Faculty, Nottingham Trent University. Ще получите безплатни консултации за успешно кандидатстване и източници на финансиране. Предварителната регистрация е задължителна, а участието - напълно безплатно.Регистрирайте се за събитието на сайта на Access MBA.