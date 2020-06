Николаос Ифантидис: IKEA трайно държи 10% от пазара на обзавеждане в България

Независимо от ситуацията "Хаус маркет Гърция" наскоро обяви плановете за отварянето на нов малък магазин ИКЕА с обща площ 2000 кв.м през октомври в град Пирея.

Колко големи бяха логистичните проблеми за компанията по време на извънредните мерки и какъв беше ефектът от тях за клиентите?

- Затварянето на физическия магазин предизвика извънредно натоварване на сайта ни, което доведе до някои логистични затруднения. Трябваше да се справим едновременно с увеличената обработка в логистичния център, увеличения брой на доставките до адреси в комбинация със санитарните мерки и затрудненото снабдяване от нашите централни дистрибуционни складове в Европа, което не беше лесна задача. Тази криза ни показа проблемите в оперативен план, от което трябваше да се възползваме максимално. С помощта на нашите партньори успяхме да се приспособим, като все още работим върху подобренията в логистичните процеси.

През лятото предстои откриване на нов магазин във Варна. Какъв е размерът на инвестицията, колко ще е голям този обект, колко вида продукти ще предлага, по какво ще се различава от магазина в София? Колко нови работни места ще откриете с него?

- Магазинът във Варна планираме да отвори врати през есента в изцяло нов концептуален формат за ИКЕА за разлика от познатия до момента магазин в София. Ще бъде със средни размери по стандартите на ИКЕА, с обща площ 8000 кв.м и търговска - близо 5400 кв.м. Магазинът ще бъде позициониран на 3 нива в Delta Planet Mall, като ще предлагаме разнообразни интериори в мебелния салон, зала за аксесоари в комбинация със съвсем нов формат "IKEA on the go" бистро с прочутите ни шведски кюфтенца. Посетителите на магазина ще имат достъп до целия асортимент на ИКЕА, наличен онлайн, както и да избират от над 3500 артикула, които ще са налични за взимане на място. Откриваме 120 нови работни места, което е с 6 пъти повече в сравнение с текущата ни дейност.