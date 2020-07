Пандемията ускори растежа на електронните спортове

Видеоигрите, които вече се играят редовно от една четвърт от населението на света, вече не са просто забавление. Много игри са нещо средно между спорт и социална мрежа. Някои от тях процъфтяват по време на карантина. Броят на играчите в популярната гейминг платформа Steam достигна рекорд през март, като 25 млн. души бяха онлайн по едно и също време. Акциите на Nintendo са вдигнали цената си с 45% в месеца до 16 март. Трафикът на Twitch е скочил с 50% от март до април.

През последното десетилетие бизнес моделът на игрите се промени радикално. Преди приходите идваха от продажбата на игри за един човек, като Grand Theft Auto. Сега най-касовите игри като Fortnite и League of Legends са безплатни и се обновяват постоянно с пари от продажбата на неща в самата игра. Игрите вече са по-социални, със състезателен характер и по-пристрастяващи. Някои от тях са културни феномени сами по себе си. Директорите се надяват, че могат да накарат повече хора да ги гледат, да си купуват тениски на любимите отбори и да викат за тях - също като при традиционните спортове.

Нека вземем за пример League of Legends, вероятно най-големият е-спорт в света. Играта е създадена през 2009 г. от Riot Games, американска фирма, която в момента е собственост на китайския технологичен гигант Tencent. Става дума за сложна стратегическа игра, в която отбори от по пет души управляват "герои" в опит да се победят. League of Legends се играе редовно от толкова хора по света, колкото и играят тенис - в един момент може да има и 8 млн. души онлайн. Около играта има и професионалисти, които се издържат от това - дори повече на брой, отколкото в тениса. Финалът на световното първенство по League of Legends миналата година беше гледан на живо от 44 млн. души. За сравнение - най-голямото спортно събитие за годината в САЩ, SuperBowl, беше гледан от около два пъти повече хора.