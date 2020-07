Добрият разказвач на каузи

"Исках да намеря начин да съм достатъчно финансово независим, за да привлека вниманието на хората по даден казус. И така станах предприемач", казва той преди години пред изданието Fast Company.

Тогава финансира следването си, като работи на бензиностанция в Северен Йорк, Онтарио. След като завършва инженерни науки в Университета на Торонто, обикаля света "по студентски" в продължение на месеци, преди да се върне в Торонто и да основе два малки бизнеса. Skoll Engineering е консултантска компания за IT услуги, а Micros on the Move e фирма за отдаване на компютри под наем. Напуска Канада през 1993 г., за да получи МВА от "Станфорд".

И тогава съдбата му се усмихва. През 1996 г. Скол среща основателя на eBay Пиер Омидияр, който е впечатлен от младежа и го наема като първия служител на пълен работен ден и първи президент на платформата. eBay вече е печеливш стартъп, но Скол създава бизнес плана и стратегията за следващите години, която довежда компанията до глобален успех. През 1998 г. мениджърът отстъпва поста си на Мег Уитман, а самият той лобира за създаването на eBay Foundation, която дава и начало на интересите му към благотворителност и социални теми.