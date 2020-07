Всичко за колата в една месечна вноска

Клиентът може да кандидатства за автомобил, като заявява желания цвят, срок и допълнителните си предпочитания, след което се изготвя оферта според неговите предпочитания. И то без нужда да посещава дилърство или да провежда безкрайни разговори с продавач консултанти. А ако не намира колата, която търси, SIMPL ще я открие, и то на най-добрата цена, благодарение на 15-годишния си опит в автомобилния бизнес.

Ready 2 Go коли: нова услуга за малко употребявани автомобили

В последните месеци SIMPL разшири предложенията си с Ready 2 Go коли, която предлага гъвкав наем на малко употребявани автомобили с минимален наемен период от 6 месеца. Потребителят плаща единствено горивото си. Той кандидатства за финансиране, като може да избере от различни модели и марки малко употребявани автомобили със средно до високо ниво на оборудване. Клиентът в Ready to Go кара колата 6 месеца до когато пожелае без да подписва нов договор. Новата услуга е насочена към клиенти, които срещу една месечна вноска искат да наемат за по-кратък период нужния им почти нов автомобил с пълно обслужване и SIMPL асистент.