ALSO Cloud Marketplace, или на какво да заложим в бъдеще

Процесите и времето, които се отразяват на бизнес моделите

Обещанието на "АЛСО България", като един от водещите европейски технологични доставчици и дистрибутори на информационни технологии да въведе бизнес модела 3S - Supply, Solutions and as-a Service (Доставки, Решения и Услуги), и know how от ALSO Group, намери своята реализация в "АЛСО Клауд Маркетплейс". Така компанията, която се позиционира като технологичен доставчик, слага началото на внедряване на поредица от е-услуги. Главната цел е да намали зависимостта на партньорите единствено от сегашния им модел и продуктов микс и да им даде възможност да управляват сами един нов техен бизнес, като ги подпомага да развиват свои клауд услуги, осигуряващи постоянни приходи.

Партньорите на АЛСО могат да избират между голям брой решения (над 1700 ) от повече от 90 доставчика. Услуги по интеграция, внедряване, консултиране и други са част от портфолиото на платформата.

Друго уникално предимство на "АЛСО Клауд Маркетплейс" е управлението. Освен системата за управление на акаунти, която може да пресъздаде и най-сложната фирмена структура, управлението на услугите е интуитивно и бързо с високо ниво на сигурност и разпределение на ролите за достъп. Самите услуги се управляват от платформата.