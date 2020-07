Стела Точева: Планираме нови инвестиции и разрастване до 3000 души в страната

За 14-а поредна година наградите Stevie отличават и професионалисти с изключителни постижения в сферата на продажбите и обслужването на своите клиенти, както и в развиването на своята дейност. Сред номинираните попадат компании и техни представители от цял свят и почти всяка индустрия, като кандидатите трябва да представят своя напредък и иновативни подходи, добавили по-голяма стойност за техните клиенти. В категорията Woman of the Year in Sales финалистите бяха 10 - предимно представители на компании от САЩ, а журито включваше 18 души - бизнес лидери в големи международни компании. Аз станах носител на сребърно отличие в сферата на продажбите от Stevie Awards for Sales & Customer Service, като същевременно бях и единствената жена, представител на компания от Европа.

Какви са плановете ви за развитие в България? Защо страната ни е толкова ключова локация за "Модис" и за аутсорсинг сектора като цяло?

- От години страната ни е атрактивна аутсорсинг дестинация предимно заради големия брой добре образовани млади хора с подходящи умения, чуждоезикови и ИТ профили (всъщност България е на трето място в света по брой ИТ специалисти на глава от населението). Клиентите ни оценяват високо обслужването, което получават, както и професионалната работа на нашите колеги. За да привличаме все повече такива служители, активно си партнираме с образователни институции в цяла България.

Откриването на новия ни офис в Пловдив в края на 2019 г. бе още една стъпка към разрастването на бизнеса ни в България. През следващите години планираме нови инвестиции и разрастването ни до 3000 души в страната.