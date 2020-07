Ваня Манова: Налице е безпрецедентен ръст в инвестициите за дигитална сигурност

Mastercard Digital First - най-иновативният начин за разплащане

VIVACOM се нарежда сред първите телекоми, банки и иновативни компании в света, които издават Mastercard Digital First, първата такава карта е например Apple Pay Card на Apple и Goldman Sachs. Digital First картата на Pay by VIVACOM е една от първите Digital First cards в Европа и първа от телеком в региона на Централна и Източна Европа. Тя предлага виртуална карта за разплащане в дигиталния портфейл на смартфона и физическа карта с всички функционалности на безконтактните карти, но с изчистен минималистичен дизайн - без отпечатване на номер и други реквизити за разпознаване, което носи по-голяма сигурност и по-добър контрол. VIVACOM е сред първите два мобилни оператора в света заедно с Orange Bank, виртуалната банка на Orange, която предлага този продукт в Испания също от юли 2020.

Тенденцията телекомите да навлизат в мобилните разплащания е очаквана, но и съвсем нова. България е сред най-напредничавите държави в това отношение, като дори може да се похвали с уникален модел на интероперабилност между основни мобилни играчи - А1 и VIVACOM, тъй като техните мобилни портфейли са от общо екосистема на Mastercard и иновативната българска компания "Пейнетикс", създателите на мобилния портфейл Phyre. Това прави възможно стотиците хиляди потребители на различните портфейли А1 Wallet, Pay by VIVACOM и Phyre да обменят мигновено и безплатно средства помежду си.

Cyber Quant е сред техническите решения на Mastercard като Mastercard Safety Net, RiskRecon, Fraud Rule Manager за оценка на риска и предотвратяване на киберпрестъпления и изтичане на данни в банки, търговци, държавни институции. С експоненциалния скок в електронните услуги и търговия по време на COVID-19, както и с все по-голямото навлизане на IoT смарт устройствата Mastercard започна значителни инвестиции в развойна дейност за киберсигурност и консултиране на партньори, включително и в България, където няколко от водещите финансови институции ще се възползват от Cyber Quant още през 2020 г.