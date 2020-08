Екипът и естеството на работа, а не заплатата, са най-важни за техническите директори

За професионалистите на висши мениджърски позиции като най-мотивиращи се очертават екипът и естеството на работата. Това са двата основни фактора и за техническите директори (с по 74.5% от отговорите). Същите отговори бяха посочени и в предишното проучване на Friisberg, което беше насочено към финансовите директори (CFO). Важно значение за СТО-тата имат също средата, атмосферата и организационната култура (72.3%), както и естеството на бизнеса (59.6%). Размерът на възнаграждението има значение за 17% от участниците в допитването, а бонусните схеми и допълнителните придобивки са оценени като най-малко влияещи на мотивацията.

Това, което може да накара висшите технически мениджъри да променят кариерата си, е поемането на по-интересно професионално предизвикателство (78.7%). Любопитното е, че докато заплатата не е най-важният мотивационен фактор в настоящата им работа, значителна част от СТО-тата (59.6%) посочват, че биха предприели кариерна промяна при по-атрактивни финансови условия. Въпреки възможностите за гъвкава работа, като основание за смяна на местоработата 46.8% от тях посочват възможността за по-добър баланс между работа и личен живот. Това е и третата основна причина за евентуална смяна на кариерата. Най-малко привлекателна за тях е смяната на сектора, в който работят (едва 8.5% смятат тази опция за атрактивна).