Бъфет намалява участието си в американски банки и се насочва към златото

Инвестиционната компания Berkshire Hathaway на милиардера Уорън Бъфет значително е намалила дяловете си в някои от най-големите американски банки през второто тримесечие. Тя е продала акции на стойност милиарди долари във Wells Fargo, JPMorgan Chase и други финансови институции, съобщава Financial Times.

Berkshire Hathaway разкри в края на миналата седмица, че е продала 85.6 млн. акции на Wells Fargo през тримесечието, намалявайки дела си от 7.9 на 5.8%, според данни на борсовите регулатори в САЩ. Berkshire също така се е освободила от 35.5 млн. акции на JPMorgan, понижавайки дела си до 0.7% от 1.9%, и значително е намалила притежаваните акции в PNC Financial.

Бъфет се е освободил от последната си инвестиция от финансовата криза в Goldman Sachs, която е била на стойност малко под 300 млн. долара в края на март. Инвестиционната компания е намалила участието си още в M&T Bank, Bank of New York Mellon, US Bancorp, Mastercard и Visa. Общо, включително финансови и нефинансови акции, Berkshire се е разделила с акции на стойност 12.8 млрд. долара през тримесечието.