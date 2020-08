Динамични и във време на криза

Над 40% от участниците в подреждането твърдят, че заради сегашните условия е по-важно от всякога бързо да се разраснат. Едва 10% казват, че най-добре е да забавят развитието си. Друга калифорнийска компания - Pro-Cal Lighting, чиито продажби достигат 19.8 млн. долара, отчита спад от около 10% на бизнеса си с енергийно ефективно осветление за търговски, офис и училищни сгради, тъй като учебни заведения и общински власти намаляват разходите си. Ето защо основателят Браян Моралес решава да промени Pro-Cal към доставчик на инфраструктура за смарт градове. Според него вече не става дума само за енергийна ефективност, а и за осигуряване на широколентов интернет за по-бедни квартали, привличане на други предприемачи с нови технологии и много други възможности. "Затова инвестираме сега, за да правим пари после", допълва той пред изданието.

Над една трета от участниците в Inc. 5000 вече търсят клиенти, които никога преди не са обслужвали. Класираната на 3289 място рекламна агенция от Ню Йорк Our Man in Havana досега е имала един основен клиент - Hyatt Hotels, който естествено е ударен от коронавируса. В резултат приходите на Our Man in Havana се сриват с 80%. Сега фирмата прави нещо, което преди не е и помисляла заради нужните по-големи усилия - да предлага услугите си на отделни хотели, и то според финансовите възможности на клиента. Създателят на агенцията Андрю Голъм очаква дори и след възстановяването на бизнеса на Hyatt да продължи да обслужва самостоятелни хотели, които след време според него ще добавят между 30% и 50% към приходите.

Други фирми в Inc. 5000 разработват нови продукти и услуги за сегашните си клиенти. FarmLogix (класирана на 165-а позиция) е фирма от Чикаго, която помага на големи организации като болници, университети и корпорации да си доставят хранителни стоки от местни производители за своите пациенти, студенти и служители. По време на пандемията много от клиентите на FarmLogix затвориха офисите си. Ето защо фирмата разработи приложение, чрез което им дава възможност да предоставят излишната храна на удобни места за нуждаещи се като паркинги или локални ресторанти. Основателката Линда Малърс казва, че тепърва вижда нови приложения на апликацията: корпоративните кафенета могат да предлагат доставки през нея, а ресторанти, болници и университети могат да се превърнат в места за вземане на кутии с поръчани продукт