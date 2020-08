Методи Стоянов: "Шуменско" е част от историята на града от години и идеята е да го върнем в културния и обществения живот

Какви са плановете за развитие на пивоварната в Шумен?

"Карлсберг" е зелена компания, която се стреми да пази ресурсите и да не замърсява. Това е част от стратегията, която се нарича Together Towards Zero, с която Carlsberg Group и в частност "Карлсберг България" се е ангажирала да намали въглеродния отпечатък и в същото време да намали използвания ресурс - водата. Бирата е 90% вода. Ние като производители на пиво сме големи консуматори на вода и целта ни е да намалим консумацията и в същото време да не замърсяваме. В Шумен в момента изграждаме голяма модерна пречиствателна станция, с която ще имаме възможност да обработваме на 100% отпадните води и да ги приведем в параметри, в които да не замърсяват околната среда. Тя ще бъде с пълно пречистване. Инвестицията е 8.6 млн. лв.

Пивоварната се развива постоянно. Идеята е тя да бъде - и тя е една от най-добрите пивоварни на Балканския полуостров от гледна точка на ефективност. Обемите на производство са се увеличили с 50% през последните 3 години. Освен в пречиствателната станция се инвестира и в друго оборудване, което подпомага да бъдем изключително ефективни и да намаляваме въглеродния си отпечатък. Това означава да намалим разхода си на електроенергия и природен газ. Инвестира се в такова оборудване, което да оползотворява енергията от единия процес в другия. За последните три години сме свалили с около 15% разхода си за ток и с около 20% разхода за природен газ, което е изключително високо постижение.

Ние работим както в Шумен, така и в Благоевград с общините. Като голям производител и работодател няма как да не сме част от културния живот на градовете, в които оперираме. Съвместно с общините имаме инициативи, с които да подпомагаме културните инициативи, опазването на околната среда. Имаме големи планове за Шумен специално: "Шуменско" е част от историята на града от много дълги години и идеята е да го върнем в културния и обществения живот. Искаме "Шуменско" отново да стане символ на града, какъвто е бил преди столетия - когато е създадена бирата, така че имаме проекти в тази посока и ще ги анонсираме, когато сме готови. "Шуменско" е част от историята и гордостта на техния град: това всъщност е най-старата пивоварна в България.