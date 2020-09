IKEA отвори във Варна втория си физически магазин в страната. Той се намира в Delta Planet Mall и ще замени досегашния център за поръчки на веригата в морския град.

Върху 8000 квадратни метра

Магазинът е разположен върху 8000 кв. метра, от които 5400 са търговска площ. Той е по-малък от стандартния формат обекти на шведската верига, но по-голям от досегашния център за поръчки на IKEA във Варна.

Търговският обект е разположен на три нива в мола, на които се намират зона за получаване на поръчките, мебелен салон, зала за аксесоари в комбинация със съвсем нов формат "IKEA on the go" бистро с прочутите шведски кюфтенца. Посетителите на магазина ще избират от над 3500 артикула, които ще са налични за взимане на място.