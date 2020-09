Фондация "Сийдър" организира виртуален благотворителен коктейл

На 30.09.2020 г. от 19 ч. ще се състои първото по рода си виртуално благотворително събитие в България There is no place like home. Целта на организаторите от фондация "Сийдър" е да наберат средства за осигуряване на сигурен дом за деца и младежи в риск или с тежки увреждания.

Включването в събитието е лесно, а доброто прекарване е гарантирано. Независимо дали сте в България или в чужбина, у дома или на почивка с любимите хора, вие можете да станете част от общността на фондацията и да допринесете за каузата. Лесна и безплатна регистрация в специално разработения сайт на събитието ви дава достъп до него, а единственото, което ви трябва, е интернет връзка. Като виртуален гост вие ще можете да се почувствате сякаш сте на истински коктейл с увлекателна програма, да се включите в онлайн предизвикателство и да се преборите за интересна награда, с която да освежите дома си.

Докато се забавлявате, подкрепете каузата на фондацията. Това отново става с няколко клика на сайта. Можете да направите директно дарение за конкретна нужда - например за физиотерапия, за летен лагер, за специално изработена количка за придвижване, за образователни материали и др. Или пък може да изберете да закупите билети за благотворителната томбола с атрактивни предмети като уикенд в планината, полет с балон, наем на електромобил, кошница с деликатеси, персонални тренировки и др. Участвайте за любимата награда още сега. А дали сте спечелили, ще разберете по време на виртуалното събитие.