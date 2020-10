Кината се сблъскват с нов проблем, докато публиката се завръща

Изглежда, че паузата ще бъде дълга. Кината на Запад затвориха през март и въпреки опитите да отворят отново през лятото боксофисът не се възстанови. От 9 октомври втората най-голяма киноверига в света - Cineworld, временно ще затвори своите 536 салона от бранда Regal в Америка и 127-те си обекта във Великобритания. AMC ще намали работните часове на някои кина от веригата Odeon във Великобритания.

Няма какво да се дава в кината

В началото на пандемията проблемът беше в аудиторията. Премиерата на филма на Disney Onward ("Напред") се провали, защото зрителите отказаха да дишат въздух, макар и рециркулиран, сред тълпа от непознати. Положението за бизнеса стана още по-трудно, когато правителствата наредиха затварянето на кината или наложиха мерки за затваряне на гишетата за храни и напитки и ограничаване на капацитета, които намалиха печалбата.

С разхлабването на мерките и готовността на публиката да се завърне кината няма какво да излъчват. В Китай, където пандемията изглежда под контрол, студиата възобновиха прожекциите на хитове. Но Холивуд няма да рискува премиерите на скъпи блокбастъри, докато много пазари, сред които Ню Йорк и Калифорния, са затворени, а зрителите - предпазливи. Премиерите на повечето големи заглавия са отложени. Последната капка, която преля чашата на търпението на Cineworld, беше решението на MGM и Universal Pictures от 2 октомври да отложат най-новата част от поредицата за Джеймс Бонд - No Time To Die ("Смъртта може да почака"), от ноември до април 2021 г. Не е планирана голяма филмова премиера до Коледа, когато филмът на Warner Bros Wonder Woman 1984 ("Жената-чудо 1984") ще се притече на помощ.