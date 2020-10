Минимаркетите могат да спечелят от COVID-19, ако се адаптират

Малките магазини са на пешеходно разстояние от много домове, имат дълго работно време и са достатъчно тесни, че клиентите да не се мотаят дълго време в тях. Те вече не продават само стоки от първа необходимост като мляко, бира и бонбони, а предлагат други услуги като зареждане на електрически колела в Южна Корея до плащане за онлайн доставки в Мексико. На теория това ги прави перфектно приспособени към пандемията. А на практика?

Разнообразни резултати

В началото на пандемията от COVID-19 супермаркетите предлагаха разнообразен асортимент. Някои спечелиха от това, защото фактори като забързания начин на живот, по-малките домакинства и застаряващото население принудиха хората да пазаруват по-малко, често и наблизо. Те са единствените физически магазини в Южна Корея, чиито продажби се увеличиха през 2019 г. Мексиканската верига OXXO, която има над 20 хил. обекта в Латинска Америка, отчете 8.7 млрд. долара продажби през 2019 г., или с 10% повече в сравнение с предходната година. Минимаркетите, които предимно функционират под формата на франчайз, биват отваряни в Китай, Индия и Тайланд.

На други места те се борят за оцеляване. В Япония, която е дом на три от най-големите вериги в бранша, супермаркетите са в упадък. Цените на акциите на гиганта Seven & i Holdings, който е собственик на веригата 7-Eleven и който носи една трета от общо 360 млрд. долара приходи в индустрията, са се е понижили с 30% през последните две години, тъй като инвеститорите на наситения вътрешен пазар се успокоиха. Ценните книжа на двата ѝ японски конкурента - FamilyMart и Lawson, също са понижили цените си. В много страни супермаркетите навлизат на чужда територия, а именно на главните улици в градовете. През септември британската верига супермаркети Asda представи веригата Asda on the Move, като се присъедини към Tesco Express и Sainsbury's Local.