Scalefocus Academy развива бъдещите IT специалисти безплатно и изцяло онлайн

Академията отваря врати за старт на IT кариера в най-голямата българска софтуерна компания - Scalefocus, с първоначална заплата 1800 лв.

В процеса на програмата обучаващите се в Scalefocus Academy ще придобият умението да разрешават сложни технически проблеми и да разработват софтуер "от нулата" в рамките на реален проект. Целта на Академията, както и преди, е да помогне за професионалното развитие на хора, които искат да започнат работа по реален проект.

Обучението е разработено така, че да даде освен теоретични и достатъчно практически знания на включилите се и да им помогне да навлязат в дълбочина в избраната от тях IT сфера. В продължение на три месеца IT специалисти с дългогодишен опит ще влизат в ролята на персонални ментори на студентите, ще напътстват и подпомагат курсистите в тяхното професионално израстване от IT ентусиасти или любители до истински инженери, готови да започнат работа в реална среда.