Пол Търнър от Ocado: Ботовете в складовете ни се движат с четири метра в секунда на пет милиметра един от друг

Складовете на Ocado са най-автоматизираните по рода си в света. Рояци от хиляди ботове си сътрудничат, за да изпълняват поръчките на клиентите за минути. Сега сме на път да автоматизираме и пакетирането на поръчките. По-рано тази година в нашия автоматизиран склад в Ерит, близо до Лондон, пуснахме нашите първи роботизирани ръце. Днес тези устройства могат да боравят с редица артикули от поръчките на клиентите с два пъти по-висока скорост, отколкото преди шест месеца. Роботизираните ръце комбинират машинно обучение и компютърно зрение, за да избират и опаковат артикули без предварително знание за това какви са те, вземайки умни решения в движение.

Има ли в сектора нови технологични тенденции, които бяха задвижени от COVID-19 пандемията? Ако е така, според вас коя от тях ще продължи да се развива и в бъдеще?

Преминахме към богата екосистема от технологични решения, подходящи за постигането на различни ритейл мисии, включително големи центрове за изпълнение на поръчки на клиенти (СFC), мини CFC, микро CFC (MFC) и изпълнение на поръчки в магазина. В основата на екосистемата Ocado Smart Platform (OSP) са нашите големи CFC - те са най-ефективният, генериращ минимално количество отпадъци и рентабилен начин за доставка на хранителни стоки онлайн в световен мащаб.