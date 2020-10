Милена Драгийска: Хората пазаруват по-рядко и са по-чувствителни за цените

Наскоро компанията пусна мобилно приложение за лоялност. Какъв е интересът към него и какви цели си поставяте?

- Първото ни мобилно приложение за лоялност - Lidl Plus, е своеобразен подарък за нашите клиенти по повод 10-та ни годишнина. Изключително се радваме, че само за първата седмица след старта му - и то без активна комуникация, имахме 203 000 регистрации. За нас това е знак, че сме дали на хората нещо полезно и практично, от което имат реална полза и което наистина ще им носи множество предимства. А именно това е и целта на Lidl Plus - да предложи на клиентите ни още възможности да спестяват. Ако един потребител се възползва от всички предложения с отстъпка, които приложението предлага под формата на купони и оферти, той може да спести средно по около 10 лв. на седмична база. Затова вярвам, че именно в този период, когато хората търсят различни начини да оптимизират семейните бюджети, Lidl Plus ще бъде точното решение за тях.

- Както вече споменах, още при първата вълна през март месец реорганизирахме голяма част от процесите си и въведохме нужните мерки за сигурност и безопасност. Междувременно станахме първата хранителна верига в страната със сертификат COVID Shield - най-високото ниво "Отлично", връчен ни от представителите на TÜV AUSTRIA за България. Той гарантира, че сме предприели и продължаваме да прилагаме всички необходими мерки за осигуряване на безопасна среда за нашите служители и клиенти. Разбира се, продължаваме изключително внимателно да следим развитието на пандемията и случващото се в цял свят и да бъдем в готовност за реакция. Редовно провеждаме обучения и инструктираме служителите си за настъпващите промени и заповеди от съответните органи. Следим търсенето и реагираме с нужните промени в стоковите наличности. Това, което мога да кажа, е, че доставките са подсигурени и клиентите не трябва да се притесняват. В магазините ни и във всички наши обекти - офиси и складови бази, сме осигурили необходимите мерки за безопасност, за да бъдат клиентите и служителите ни спокойни. Напълно следваме и всички заповеди и инструкции от Министерството на здравеопазването. Всички се надяваме, че ще посрещнем втората вълна на пандемията по-подготвени и по-отговорни един към друг.