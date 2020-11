Най-голямата верига кина с над 90% срив на приходите

Филмът "Тенет" на Кристофър Нолън, който беше надеждата на Холивуд за отскок във възстановяването на киноиндустрията, донесе на американските кина едва 54 млн. долара от продажба на билети.

След незадоволителните резултати, постигнати от "Тенет", филмовите студиа отложиха почти всичките си големи заглавия за следващата година, оставяйки кината без нови прожекции, които да привличат посетители.

Конкурентната верига Cineworld отново е затворила киносалоните си в САЩ и Великобритания. Сред причините е отлагането на премиерата на новия филм от поредицата за Джеймс Бонд No Time To Die за 2021 г. Мууки Грайдингер, главен изпълнителен директор на Cineworld, казва пред Financial Times, че е решил да затвори кината на компанията, защото без блокбъстъри "губим повече пари, когато работим, отколкото когато не работим."