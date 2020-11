Бъдещето на е-търговията е розово

Е-търговията расте бурно в цял свят през последните години. Това не е някакво особено откритие, а чист факт. Далеч по-трудна е прогнозата как точно ще се развие секторът в следващите години, от кои тенденции ще бъде движен и кои играчи ще излязат абсолютни победители. Тези предвиждания донякъде се усложняват от COVID-19, който ускори растежа на дигиталните канали през последните месеци, особено в категории, където е-търговията беше относително слаба като доставката на хранителни стоки. Според анализаторите на Deloitte именно коронавирусът прави дългосрочната картина по-трудно предвидима. Бързият растеж на дигиталните поръчки има широко отражение върху търговците във всички категории и макар да създава бизнес, носи със себе си още разходи и усложнява процесите в компаниите. А и потребителите, включително и в България, показаха готовност да пазаруват повече онлайн, но все още е неясно дали тези тенденции ще се запазят и след края на пандемията.

Темите за възхода и бъдещето на електронната търговия и стратегиите на компаниите от ритейл сектора ще бъдат разгледани подробно по време на Ecommerce and Retail Summit, организиран от "Капитал", който се проведе в електронен формат на 5 ноември. Конференцията е наследник на предходните формати Retail in Detail и Strategies for Ecommerce Success.

Удобството на първо място

Още преди COVID-19 потребителите са търсили на първо място удобството при пазаруването както във физически магазини, така и онлайн, сочи анализът на Deloitte. В случая "удобство" идва под много форми - от безконтактния шопинг през гъвкави решения за взимане от магазина или от точно определени места до специални приложения за е-търговия, които предоставят повече предимства на клиентите.