По-бързата връзка от Космоса

Засега обаче новият орбитален интернет е още в бебешката си фаза. Той е достъпен и достатъчно стабилен най-вече в по-големите географски ширини, като в момента експерименталната услуга е предлагана на потребители в северните части на САЩ и южните региони на Канада. Функционирането на Starlink вече успешно е изпробвано от жители на щатите Айдахо, Мичиган, Минесота, Монтана, Орегон, Вашингтон и Уисконсин. Тестовата кампания шеговито е наречена Better Than Nothing Beta ("По-добре от нищо"), намеквайки, че първоначално интернет достъпът може и да не е особено стабилен. Според Илън Мъск също така покани за участие ще бъдат изпратени до "още няколко хиляди потребители през следващите дни". Основателят на SpaceX уточнява, че услугата ще е достъпна в по-южните щати на САЩ чак през януари догодина, тъй като "по-малките географски ширини изискват позиционирането на повече сателити". В момента всеки месец SpaceX успява да извърши между едно и две изстрелвания на порции от около 60 сателита в зависимост от това дали трябва да изпълнява по-малко или повече полети по поръчка на NASA или военнокосмическите сили на САЩ.

Европейските бета-тестери пък евентуално ще могат да изпробват възможностите на Starlink най-рано в края на зимата и началото на пролетта догодина. "Ще се случи, когато имаме съответното разрешение от държавите. Това трябва да бъде направено от всяка страна поотделно, тъй като ЕС няма единна регулаторна система. Най-вероятно ще започнем да получаваме окончателните разрешения през февруари-март", коментира Мъск. И добавя, че за Индия Starlink вероятно ще е достъпен в средата на 2021 г.

С какви параметри ще бъде

За момента няма официална информация колко души са били допуснати до участие в отворените изпитания на Starlink. През септември от SpaceX обявиха, че интересът е много голям и желание да се включат са проявили над 700 хил. души. "Както се разбира от името на тестовата кампания, опитваме се да снижим първоначалните ви очаквания", гласи съобщението, изпратено до избрани потребители и подписано със Starlink Team. "Преносът на данни ще варира между 50 и 150 мегабита, а закъснението на сигнала ще е между 20 и 40 милисекунди през следващите няколко месеца, докато разширяваме системата Starlink. Ще има и кратки периоди, когато изобщо няма да има връзка", допълват от компанията. Обещанието на SpaceX е, че когато системата бъде напълно разгърната, потребителите ще могат да разчитат на гигабитов интернет.